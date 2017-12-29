(Друкуємо мовою оригіналу)

Поселок городского типа Меловое Луганской области и поселок Чертково Ростовской области России разделяет улица Дружбы народов. Эти два населенных пункта всегда считали себя почти одним целым: люди посещали друг друга, работали на российских и украинских предприятиях, здесь даже семьи смешанные – украинцы и русские. Но после 2014 года здесь многое изменилось: и отношения между людьми, и порядок прохождения границы. Несмотря на близость к России, Меловое никогда не было оккупировано, ведь расположено далеко от линии фронта, но в 2014-м российские военные обстреляли украинскую погранзаставу. Именно тогда в Меловом поняли, что «дружба народов» закончилась. Радио Донбасс.Реалии побывало в этом самом восточном поселке городского типа с выездным эфиром, чтобы узнать: какова она, жизнь на границе с агрессором?

– Меловое – приграничный поселок. Ощущается здесь война?

В 2014 году со стороны России атаковали два наших объекта: воинскую часть и погранотряд

​Артур Король (глава администрации Меловского района): Жарко было только в 2014 году, когда со стороны России атаковали два наших объекта: воинскую часть и погранотряд. Тогда еще пострадали дома местных жителей. Но тогда была в целом напряженная ситуация. Российские силы пытались дестабилизировать ситуацию не только в Луганске и Донецке, в их планах были и Харьковская, Запорожская, Николаевская области... Но благодаря активной позиции местных жителей, среди которых большинство с проукраинскими взглядами, и возможностям Вооруженных сил Украины, эту территорию удалось отстоять.

Команда «атамана» Мозгового ездила по области и проводила «референдум», но в Меловое они не зашли

​Павел Лукянцов (поселковый голова): Активных действий со стороны России здесь не было. Сначала команда «атамана» Мозгового ездила по области и проводила «референдум», но в Меловое они не зашли. И хотя «референдум» тут все равно провели, но здесь осталась украинская власть. Я думаю, потому что группа, сочувствующая «русскому миру», была не такой многочисленной, и результат он не дал.

– Как меловчане отреагировали на события 2014 года?

Все изменилось в 2014 году, когда летом ночью мы услышали выстрелы

​Инна Радченко (заведующая дошкольным учреждением «Ласточка»): Я здесь живу с 1976 года. Еще во времена СССР мы себя не отождествляли отдельно – Украина и Россия. Семьи попереплетались. У нас есть семьи, у которых дом со стороны Мелового, но они – русские – и, наоборот, со стороны России, но они – украинцы, потому что жилье так купили в советское время. Все изменилось в 2014 году, когда летом ночью мы услышали выстрелы. Вот как? Тебе твой друг стреляет в спину.

Ольга (жительница Мелового): Мы здесь жили всегда одной семьей. Я помню с детства, что мы ходили в кинотеатр туда, к нам приходили. Очень болезненно, может, в духовном плане, эта вся ситуация нами ощущается. Были такие случаи, когда в 2014-2015 годах друзья, коллеги с той стороны говорили: «Вы тут все «бандеровцы». Конечно, было обидно.

– А жители сразу поняли, кто именно стреляет?

И до сих пор есть люди, которые поддерживают «русский мир». Но если так, то вот граница – переходите и поддерживайте там

​Инна Радченко: Не все понимали правильно. И до сих пор есть люди, которые поддерживают «русский мир». Может, это связано с близостью к границе. Но если так, то вот граница – переходите и поддерживайте там. А если вы приехали в нашу страну, то должны жить по нашим обычаям и законам, а не диктовать свои правила.

– Чем сейчас живет Меловое? Где работают люди?

Артур Король: У нас закрылось огромное предприятие, которое изготавливало подсолнечное масло. Оно было градообразующим и давало фактически половину бюджета всего района. Трудности в логистике. Очень далеко находимся от поставщиков. Были надежды на Российскую Федерацию. Видите, вон там железнодорожные пути, могли через них установить поставку. Но война поставила точки над «и». Россия блокировала эту возможность.

– Получается, Россия обанкротила предприятие? Сделала все, чтобы в Меловом не было работы?

Артур Король: Да. До войны мы еще кое-как с ними взаимодействовали. Хотя и до войны они не очень охотно шли на контакт.

– Почему?

Артур Король: России невыгодно, чтобы в Меловом была своя промышленность.

Павел Лукьянцов: Экономика у нас с Россией одинаковая – металлургия, промышленность… Зачем им то же самое? Московские бизнесмены покупали лисичанские заводы и банкротили их, чтобы свои предприятия процветали.

Мы живем в медвежьем углу. Раньше, до начала войны, и Россия сдавала семечки, и наше масло шло на Москву

​Николай (директор поселкового водоканала): Все упирается в логистику. Мы живем в медвежьем углу. На наш завод (масла – ред.) поступала только половина бюджета, если бы мы были дальше (в центральных областях Украины – ред.), чтобы со всех сторон были поля и всевозможные поставки подсолнуха, завод бы, возможно, и дальше работал. Мы же на краю Украины, дальше Россия с трех сторон. Просто сюда невыгодно возить семечки. Раньше, до начала войны, и Россия сдавала семечки, и наше масло шло на Москву, Таджикистан, Азербайджан, Казахстан. А если не будет мира и экономических связей, то Меловое обречено.

Павел Лукянцов: Меловое однозначно не обречено! Нам просто надо перестроиться.

– Улица Дружбы народов – граница двух стран. В связи с событиями 2014 года изменился режим пересечения границы?

Артур Король: В 2005 году было подписано соглашение о малом пограничном движении, и на Луганщине открыли около 40 местных пунктов пропуска, из них четыре было в Меловском районе (это означает, что жители приграничных территорий могли пересекать границу в упрощенном порядке – ред.). В 2014 году из-за агрессии России правительство в одностороннем порядке прекратило работу этих пунктов пропуска. Сейчас функционирует только один. Граждане Украины из Меловского района по внутренним паспортам могут проходить там контроль. Россияне – только по загранпаспортам и через международный пункт пропуска.

– Как отреагировали меловчане на такое нововведение?

Раньше каждый второй переносил так топливо

​Артур Король: Обычным законопослушным гражданам все равно. Это невыгодно людям, которые занимаются незаконной деятельностью. Раньше каждый второй переносил так топливо, потому что в России цена на 3-5 гривен была дешевле. А тут уже продавали. А у нас, наоборот, россияне покупали продукты, потому что наши вкуснее.

Мы не вторгались на чужую землю, мы отстаивали свою

​Инна Радченко: Мы все равно общаемся. Ведь в семьях – и русские, и украинцы. Просто не поднимаем политические темы. Сейчас это очень больно, как рана. Должно пройти время, и эта рана заживет. А потом уже более здраво посмотрим на эту ситуацию…другими глазами. Нас рассудит время, и правда будет на нашей стороне. Мы не вторгались на чужую землю, мы отстаивали свою.

– Возможно ли вообще примирение?

Ольга (жительница Мелового): С той стороны уже появляется понимание, что не совсем правильно их правительство поступает. Мы победим, если будем сильнее экономически, победим качественными дорогами, победим образованием и промышленностью.

Николай: Мы с кумом ездили на Западную Украину – и удивлялись, какие у нас поля, какие заводы. Так почему ж мы нищие? А мы все ждем, когда Европа к нам придет и скажет: «Соблюдайте закон». Мы должны сами у себя сделать перестройку, в голове, прежде всего, а потом сделать сильную экономику, чтобы не мы ходили и просили Европу: «Возьмите нас», а она звала: «Идите сюда».

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​(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)