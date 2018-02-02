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Красногоровка – небольшой город в Донецкой области на линии разграничения. Здесь живёт Анна Гладкая, педагог музыкальной школы. Анна в одиночку воспитывает четверых детей. До осени 2017 года семья жила скромно, но счастливо, пока Анне не диагностировали сложное заболевание – множественные остеомы лобной части.

С медициной в Красногоровке и до этого было сложно, но после того, как 28 мая 2017 года снаряды попали в отделение местной больницы, город с восьмитысячным населением остался без медучреждения. Теперь, чтобы пройти обследование и получить помощь, нужно ехать за 25 километров, в Курахово. Но кураховские врачи не в силах помочь женщине справится с заболеванием – нужно ехать в Киев, в Институт нейрохирургии.

Само по себе это заболевание онкологическое, но на 90 процентов, на данный момент это – доброкачественная опухоль. Oстеома – это одиночная опухоль, а у меня их слишком много

«Само по себе это заболевание онкологическое, но на 90 процентов, как говорят врачи, на данный момент это – доброкачественная опухоль. Оставшиеся десять подтвердит только гистология, которая будет сделана после операции. Врачи не могут понять, почему такой множественный рост этой опухоли, потому что остеома – это одиночная опухоль, а у меня их слишком много. Стопроцентный диагноз будет поставлен после операции. Причина неизвестна, но, как говорится, всё в нашей жизни от нервов», – рассказывает Анна о своей болезни.

Пока мама будет проходить лечение, забота о младших братьях, Владе и Стасе, которым 7 и 5 лет, ляжет на плечи старших дочерей – 16-летнюю Мирославу и 14-летнюю Анастасию, которую слушатели Радио Донбасс.Реалии могут помнить по выездному эфиру из Красногоровки. Дети – гордость Анны, о них она может говорить часами.

Дети у меня творческие, все ходят в музыкальную школу

«Дети у меня творческие, все ходят в музыкальную школу. Самый младший сын ходит в хор, он поёт. Средний сын играет на сопилке и поёт. Мои девочки и до, и во время войны посещали музыкальную школу. Настя играет на саксофоне, на фортепьяно, на сопилке, очень хочет освоить ещё гитару, она поёт хорошо. Мирослава играла на фортепьяно, сейчас уже окончила музыкальную школу и тоже поёт. Во время войны они увлеклись фотографией», – говорит Анна.

«Я люблю наблюдать за природой. Мне нравится фотографировать птиц и животных. Бывают моменты, когда стреляли, а потом ты выходишь – а там солнце светит, трава зеленая, птицы поют. Это очень красиво! И ценится совсем иначе», – так рассказывала Анастасия во время эфира о жизни молодежи, который Радио Донбасс.Реалии проводили в Красногоровском аграрном техникуме осенью 2016-го. А спустя полгода она вместе с участниками проекта «Мы живы» привезла свои фото на выставку в Киев.

«Наша миссия – согревать сердца людей, которые там находятся. Мы веселимся, чтобы мы были не замкнутыми детьми, которые бояться, а имели надежду на будущее. На то, что город будет восстанавливаться. Наша Украина будет восстанавливаться, она будет единой страной. Сильной, где каждый станет друг за друга горой», – рассказывала Настя о своих надеждах.

Если ты можешь помочь человеку, то нужно протянуть руку и помочь

Настя мечтает стать режиссером, но пока о конкретных планах на будущее девочка старается не думать, очень просит помочь её маме: «Каждый человек хочет жить. Всегда нужно вносить свою лепту. Ведь если ты можешь помочь человеку, то нужно протянуть руку и помочь».

Мирослава хочет поступать в Киев в Институт имени Карпенко-Карого на оператора: очень хочет снимать. Обострение болезни матери стало для семьи шоком.

Мы с Настей стараемся поддержать маму, потому что она также в растерянности

«Мы не ожидали того, что наша мама будет больна. Мы были счастливы, но, когда мама сказала, что больна, у меня был нервный срыв. Я плакала очень сильно. Началась огромная экономия на всём, на чём можно. Мы это прекрасно понимаем, потому что взрослые. Малышам сложновато. На нас легла забота о маленьких. Мы с Настей стараемся поддержать маму, потому что она также в растерянности. Ей очень сложно, и ей очень важна наша поддержка», – говорит Мирослава. Она надеется, что мамина болезнь не повлияет на её планы поступить в ВУЗ в Киеве.

«Теперь, когда сложилась такая ситуация в жизни, я стараюсь ещё больше приложить усилий к своей работе, к тому, к чему стремлюсь. Мы не знаем, как в дальнейшем сложится наша жизнь. Сможет ли мама что-то вкладывать дальше. Сейчас я больше полагаюсь на свои силы, ещё больше работаю и готовлюсь. Надеюсь, что поступлю», – говорит Мирослава.

Остеому у Анны Гладкой обнаружили ещё до войны, и женщина следила за её состоянием. Однако с началом военных действий возможности следить за здоровьем практически не осталось.

Начала сильно болеть левая сторона лица. Я обратилась к невропатологу, она развела руками

«На голове у меня достаточно крупная остеома. До войны я следила за её ростом, постоянно делала рентгенологические исследования. Она лечится только оперативно, но если не беспокоит, то можно оставить как есть. Я следила за ней, чтобы не было никакого перерождения. А после 2014 года я не могла уже следить за своим здоровьем: военные действия, и не было света и врачей. Упустила ситуацию, в октябре мне стало плохо. Начала сильно болеть левая сторона лица, отдавать в ухо и шею. Я обратилась к невропатологу, она развела руками», – говорит женщина.

В середине февраля Анна планирует приехать на консультацию в Институт нейрохирургии в надежде, что удастся сразу лечь на госпитализацию. Ведь сейчас главное – не допустить большего роста опухоли. Сложность предстоящей операции в том, что она включает трепанацию черепа, в голову и скулу будут ставить титановые пластины. Но Анна и её семья настроены оптимистично и верят в хороший результат.

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(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів оку-пованої частини Донбасу)