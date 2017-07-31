(Друкуємо мовою оригіналу)

Фотографии разрушенных зданий, детские улыбки и снимки полные надежды на мир. Всё это фотовыставка детей из прифронтовых городов Донбасса Марьинки и Красногоровки. «Мы живы» – не просто название экспозиции, это обращение детей Донбасса ко всей Украине.

Среди выставочного зала галереи «Изоляции» огромные классики, только прыгать по квадратам не так просто, везде разложены препятствия – колючая проволока, осколки и гильзы снарядов. Всё это реальность детей из прифронтовых городов, перенесённая на арт-платформу. Здесь проходит фотовыставка «Мы живы». Работы воспитанников Марьинского медиацентра.

Основатель медиацентра Олег Ткаченко, говорит, что главной задачей для него было донести до мира то, что на линии огня живут дети. И показать эту жизнь глазами самих детей.

Нам сложно было представить, что у нас в Украине когда-то будет идти война. Сейчас она идёт, и на этой войне живут дети

«Больше года назад мы ехали в Марьинку с одним из служителей церкви. Он ехал из Киева помогать детям. И пока мы ехали в машине, прозвучал странный вопрос: «Это что, там живут дети?». Да, там живут дети, там работают школы, там работают детские садики. Я понял, что у нас на самом деле две страны. Нам сложно было представить, что у нас в Украине когда-то будет идти война. Сейчас она идёт, и на этой войне живут дети. Возникло огромное желание донести информацию о их жизни. О том, что они нуждаются в помощи, что это не просто «серая зона», кем-то очерченная, а это боль», – говорит Ткаченко.

В зале чередуются снимки разрушений и радостных детей, как два параллельных мира. Дети снимали то, что их окружает каждый день, рассказывает организатор выставки Анна Леденёва.

«Это их жизнь, ежедневный быт, тот пейзаж, который их окружает. Он текстурно очень хорошо подходит для фотографий. Когда мы пересматривали фотографии для экспозиции, было очень много портретных фотографий самих участниц, где они абсолютно с другого ракурса предстают. Это совершенно жизнерадостные дети, они прыгают, улыбаются. Есть и другая сторона медали, дети всё равно остаются детьми», – рассказывает Анна Леденёва.

«Это школа, дети там раньше учились, звучал детский смех. А сейчас там нет стены и крыши. Мрачно и сыро», – рассказывает о фотографии 13-летняя Анастасия Трофимчук из Красногоровки. Снимает Настя для того, чтобы документировать последствия войны в своём городе. Снимками и видео она и другие ученики медиацентра делятся с документалистами, чтобы люди знали, что война ближе, чем кажется.

«У нас много фотографий, где мы радуемся, и стараемся, чтобы их было больше», – Настя, рассказывая о своей работе, начинает вспоминать о войне. Невольно у неё на глазах появляются слёзы.

Мы стараемся быть опорой для взрослых, им тяжело радоваться. Наша миссия согревать сердца людей, которые там находятся. Мы веселимся, чтобы мы были не замкнутыми детьми, которые бояться, а имели надежду на будущее

«Когда ночь, появляется страх, потому что стреляют. У меня совсем недавно попало в дом напротив – четыре прямых попадания, 15 вокруг. Страшно, когда снаряды летают и падают под домом. А днём стараемся радоваться. Мы стараемся быть опорой для взрослых, им тяжело радоваться. Наша миссия согревать сердца людей, которые там находятся. Мы веселимся, чтобы мы были не замкнутыми детьми, которые бояться, а имели надежду на будущее. На то, что город будет восстанавливаться. Наша Украина будет восстанавливаться, она будет единой страной. Сильной, где каждый станет друг за друга горой», – надеется Анастасия Трофимчук.

Настя и другие дети из Марьинки и Красногоровки, хотят сделать ещё одну фотовыставку – послевоенную, где на снимках будут запечатлены восстановленные здания и будет такой долгожданный для детей мир.

Продлится выставка в фонде «Изоляция» до 8 августа.

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(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)