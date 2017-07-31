«Ми живі»: діти фотографують у прифронтовій Мар'їнці

Підлітки з прифронтової Мар'їнки Донецької області привезли до Києва свої фотороботи. У місті, яке регулярно опиняється під обстрілами, фотограф Олег Ткаченко створив фотошколу.

29 липня фотопроект «Ми живі» презентували у приміщенні донецького фонду «Ізоляція», який з початком окупації Донецька переїхав до столиці. Виставка об'єднала роботи восьми підлітків 14-16 років: Лізи Науменко, Анастасії Трофименко, Іванни Заклевської, Олександри Олесової, Людмили Лисенко, Лєри Зубарєвої, Руслани Абросiмової та Мирослави Трофименко. Засновник фотошколи каже: її створили, щоб хоч якось дати можливість самовиражатися дітям, які живуть поблизу лінії фронту.