Доступність посилання

logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
31 Липень 2017, Київ 23:22
Фотогалереї

«Ми живі»: діти фотографують у прифронтовій Мар'їнці

Підлітки з прифронтової Мар'їнки Донецької області привезли до Києва свої фотороботи. У місті, яке регулярно опиняється під обстрілами, фотограф Олег Ткаченко створив фотошколу.

29 липня фотопроект «Ми живі» презентували у приміщенні донецького фонду «Ізоляція», який з початком окупації Донецька переїхав до столиці. Виставка об'єднала роботи восьми підлітків 14-16 років: Лізи Науменко, Анастасії Трофименко, Іванни Заклевської, Олександри Олесової, Людмили Лисенко, Лєри Зубарєвої, Руслани Абросiмової та Мирослави Трофименко. Засновник фотошколи каже: її створили, щоб хоч якось дати можливість самовиражатися дітям, які живуть поблизу лінії фронту.

Автори робіт, діти 14-16 років, живуть у Мар&#39;їнці та сусідній Красногорівці. В обидва міста ось уже три роки постійно влучають снаряди
1

Автори робіт, діти 14-16 років, живуть у Мар'їнці та сусідній Красногорівці. В обидва міста ось уже три роки постійно влучають снаряди

2
3
&laquo;У прифронтовому Мар&#39;їнському районі дуже багато талановитих дітей, і вони не можуть виїхати, тому що їхніх батьків ніхто ніде не чекає&raquo; &ndash; засновник молодіжного медіацентру в Мар&#39;їнці Олексій Ткаченко
4

«У прифронтовому Мар'їнському районі дуже багато талановитих дітей, і вони не можуть виїхати, тому що їхніх батьків ніхто ніде не чекає» – засновник молодіжного медіацентру в Мар'їнці Олексій Ткаченко

Більшість авторів хочуть зробити фотографію своєю професією, або ж &ndash; стати журналістами. Проте, для декого фотосправа &ndash; хобі.
5

Більшість авторів хочуть зробити фотографію своєю професією, або ж – стати журналістами. Проте, для декого фотосправа – хобі.

Попри обстріли, у Мар&#39;їнці живе багато дітей, й інколи вони зазнають поранень. Останній такий випадок стався 22 липня: двоє дітей постраждали під час артилерійського обстрілу
6

Попри обстріли, у Мар'їнці живе багато дітей, й інколи вони зазнають поранень. Останній такий випадок стався 22 липня: двоє дітей постраждали під час артилерійського обстрілу

Діти бавляться на ігровому майданчику в Мар&#39;їнці
7

Діти бавляться на ігровому майданчику в Мар'їнці

Під час роботи виставки в &laquo;Ізоляції&raquo; відвідувачі могли фінансово допомогти медіацентру з придбанням фототехніки або подарувати учням свою техніку, що вже була у використанні
8

Під час роботи виставки в «Ізоляції» відвідувачі могли фінансово допомогти медіацентру з придбанням фототехніки або подарувати учням свою техніку, що вже була у використанні

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG