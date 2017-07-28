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28 Липень 2017, Київ 23:43
Фотогалереї

Фоторепортаж: #людинаНЕтовар

У Києві на майдані Незалежності пройшла акція #людинаНЕтовар, присвячена Всесвітньому дню боротьби з торгівлею людьми. Під час акції студенти Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені Івана Карпенка-Карого та актори студії Київського академічного театру ляльок показали перформанс «Attention! Торгівля людьми-2017!».

Як говорять організатори акції: «Мета заходу – підвищення поінформованості широкого загалу щодо існуючих у суспільстві ризиків потрапляння у рабство чи пов'язаних з цим ризиків»

2017 рік в Україні оголошено &laquo;Роком боротьби з торгівлею людьми&raquo;
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2017 рік в Україні оголошено «Роком боротьби з торгівлею людьми»

&laquo;Павутиння&raquo; передає образ &laquo;засідки-пастки&raquo;
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«Павутиння» передає образ «засідки-пастки»

Виставка дитячих малюнків &laquo;Будь обережним! Торгівля людьми &ndash; це може трапитися з кожним&raquo;
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Виставка дитячих малюнків «Будь обережним! Торгівля людьми – це може трапитися з кожним»

&laquo;Справа дітей&raquo;. В середині 1990-х років у Львові розгорівся скандал, який назвали &laquo;справа дітей&raquo;. Стали відомі факти незаконного усиновлення немовлят іноземними громадянами. Схема виглядала так: породіль повідомляли про смерть новонароджених, оформляли фальшиву відмову матері від дитини і за винагороду відправляли дітей за кордон. У 1997 році в Івано-Франківську відбувся судовий процес у справі про незаконне усиновлення дітей іноземними громадянами. Вирок у справі зачитувався шість годин. Тоді терміни отримали відразу декілька посадовців. Через цю справу 1998 року внесли зміни до Кримінального кодексу &ndash; додали статтю 124 &laquo;торгівля людьми&raquo;.
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«Справа дітей». В середині 1990-х років у Львові розгорівся скандал, який назвали «справа дітей». Стали відомі факти незаконного усиновлення немовлят іноземними громадянами. Схема виглядала так: породіль повідомляли про смерть новонароджених, оформляли фальшиву відмову матері від дитини і за винагороду відправляли дітей за кордон. У 1997 році в Івано-Франківську відбувся судовий процес у справі про незаконне усиновлення дітей іноземними громадянами. Вирок у справі зачитувався шість годин. Тоді терміни отримали відразу декілька посадовців. Через цю справу 1998 року внесли зміни до Кримінального кодексу – додали статтю 124 «торгівля людьми».

Чорний павук як образ торговця людьми&nbsp;
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Чорний павук як образ торговця людьми 

Перформанс &laquo;Attention! Торгівля людьми-2017!&raquo;
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Перформанс «Attention! Торгівля людьми-2017!»

За даними дослідження, проведеного на замовлення Міжнародної організацією з міграції, понад 230 000 українців постраждали від торгівлі людьми з 1991 року, що робить Україну однією з основних країн походження постраждалих від сучасного рабства в Європі
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За даними дослідження, проведеного на замовлення Міжнародної організацією з міграції, понад 230 000 українців постраждали від торгівлі людьми з 1991 року, що робить Україну однією з основних країн походження постраждалих від сучасного рабства в Європі

&laquo;Чорне павутиння&raquo;, яке забирає людські долі&nbsp;
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«Чорне павутиння», яке забирає людські долі 

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0 800 500 335 (386 з мобільного) &ndash; &laquo;гаряча лінія&raquo; з попередження домашнього насильства, торгівлі людьми та ґендерної дискримінації
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0 800 500 335 (386 з мобільного) – «гаряча лінія» з попередження домашнього насильства, торгівлі людьми та ґендерної дискримінації

За даними правозахисників, за останні декілька років близько 2 тисяч українців стали жертвами торгівлі людьми в Росії. В Україні їх наймали на роботу кур&#39;єрами, але в Росії їх змушували перевозити наркотики
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За даними правозахисників, за останні декілька років близько 2 тисяч українців стали жертвами торгівлі людьми в Росії. В Україні їх наймали на роботу кур'єрами, але в Росії їх змушували перевозити наркотики

Бережіть себе і своїх близьких
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Бережіть себе і своїх близьких

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