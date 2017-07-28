Фоторепортаж: #людинаНЕтовар

У Києві на майдані Незалежності пройшла акція #людинаНЕтовар, присвячена Всесвітньому дню боротьби з торгівлею людьми. Під час акції студенти Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені Івана Карпенка-Карого та актори студії Київського академічного театру ляльок показали перформанс «Attention! Торгівля людьми-2017!».



Як говорять організатори акції: «Мета заходу – підвищення поінформованості широкого загалу щодо існуючих у суспільстві ризиків потрапляння у рабство чи пов'язаних з цим ризиків»