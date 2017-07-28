(Друкуємо мовою оригіналу)

У юных посетителей «Халабуды» – есть такое свободное пространство в Мариуполе – не возникает вопроса «Что делать сегодня?». Они идут в «Антилагерь». Здесь нет привычного для взрослого понимания режима дня, хождения строем и обедов по расписанию. Желание родителей занять своих детей на время летних каникул полезным делом стали поводом для создания развлекательно-познавательного курса для подростков. Лагерь по изучению компьютерного дела превратился в «Антилагерь».

Своими руками сделать линогравюру и научиться рисовать. Создать робота и написать программу для него. Увидеть, как готовятся к соревнованиям спортсмены, и провести с ними тренировку. Узнать, как спасают людей, и самим научиться оказывать помощь! Все это – программа «Антилагеря», который с начала лета работает в Мариуполе. О том, как проходит время в лагере, рассказывают дети:

– Здесь весело, интересно. И каждый приход сюда не похож на прошлый.

– Мне тут нравится все. Вот роботов делали, сегодня будем фотографии обрабатывать.

– Нам рассказывали про фотоаппараты. Мы сами себя пробовали в виде фотографа. Фотографировали разные вещи всякие. На следующий день мы ходили на фотосессию. Нас фоткали. Мы фоткали. Потом роботы были. А сегодня мы – полицейские.

Лейтенант полиции Евгения Иванченко приехала на встречу с детьми не с пустыми руками. Прежде чем рассказать о работе полицейских, о том, какие права и обязанности у детей, она привезла с собой все оборудование, средства защиты и приборы, которые используют полицейские в своей работе. Потрогать все руками, примерить на себя, посидеть за рулем патрульной машины – все стало возможным.

Это вариант профориентации. Возможно, кто-то в будущем захочет стать полицейским, патрульным полицейским. Поэтому я сегодня здесь

«Хочется, чтобы наши дети были знакомы с действующим законодательством. Чтобы они разбирались в том, что происходит, и плюс – это вариант профориентации. Возможно, кто-то в будущем захочет стать полицейским, патрульным полицейским. Поэтому я сегодня здесь, чтобы ответить на вопросы ребят, пообщаться и просто провести с ними время», – рассказала о цели своего визита лейтенант Евгения Иванченко.

Выбирают темы в «Антилагере» с учетом интересов детей. Их список всегда в свободном доступе. Подростки самостоятельно выбирают для себя день посещения и интересное занятие, а предприятия города идут навстречу ребятам, приглашая к себе гости, говорит руководитель свободного пространства «Халабуда» Дмитрий Чичера.

У них есть возможность посмотреть, как работает банк, как работает полиция, как работает ведущий телевидения, как работает ведущий радио, как верстается газета. Наша задача – максимально рассказать детям, что есть в городе, какие есть профессии, как они могут быть интересны, чтобы они увлеклись той или другой

«Мы как минимум завидуем детям, которые имеют такие возможности – посмотреть, как работает все изнутри. Это очень важно. У них есть возможность посмотреть, как работает банк, как работает полиция, как работает ведущий телевидения, как работает ведущий радио, как верстается газета. Наша задача – максимально рассказать детям, что есть в городе, какие есть профессии, как они могут быть интересны, чтобы они увлеклись той или другой. И дальше уже задача родителей вовремя заметить, что им интересно и поставить их на нужные рельсы», – рассказал Чичера.

Группа по изучению компьютерных технологий, созданная родителями, активистами и волонтерами для подростков, со временем трансформировалась в общеобразовательный лагерь с более серьезными целями. А вслух произносимая аббревиатура дала новое название.



«Появился от первоначального «Ай Ти лагерь» – «Антилагерь». Это вроде бы лагерь, куда родители приводят своих детей. Но это – не совсем лагерь в классическом понимании, как оно было раньше», – сказал Дмитрий.

Отдых может быть не только оздоровительным, но и познавательным. Организаторы летнего лагеря уверены, что теория быстрых знаний поможет детям определиться с выбором профессии. И в один прекрасный момент хобби может стать для подростка любимой работой.

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(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)