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Луганский аграрный университет постепенно будет возвращаться из Харькова в Луганскую область. Об этом договорились власти региона с руководством учебного заведения. Правда, в самом ВУЗе перемещаться на Луганщину хотят далеко не все. Учатся там не только жители Луганской области, да и половина преподавательского состава – харьковчане. К тому же, в ВУЗе опасаются, что их постигнет судьба других учебных заведений области, в которых – постоянные проблемы с набором абитуриентов. Ситуация постоянно усугубляется и тем, что молодежь не хочет оставаться учиться в регионе.

Сейчас Луганский аграрный университет – единственный ВУЗ Луганской области, который находится за ее пределами. С 2014 года он базируется в Харькове. Власти Луганской области уже давно требуют возвращения ВУЗа в родной регион. И в 2015 году была попытка перевести один факультет на базу Старобельского техникума, который является подразделением университета. Но эта попытка провалилась.

Мы не могли переломить студентов. Это же не дрова

«Было принято решение начать с ветеринарного факультета. Даже уже подогнали автобусы, чтобы посадить студентов и переместить их в Луганскую область в общежития. Автобусы подъехали, но к ним вышло аж… целых 2 человека. Мы не могли переломить студентов. Это же не дрова, какие можно загрузить в машину и куда-то отвезти», – рассказал проректор университета Алексей Овчаренко.

Сейчас в университете учится около 2,5 тысяч студентов. Только половина из них – выходцы из Луганской области. К тому же, приблизительно половина сотрудников ВУЗа – жители Харькова. Также в Луганской области нет необходимой базы для полноценного учебного процесса. Поэтому университету выгоднее оставаться именно в Харькове.

Если нас сейчас оставить в покое в Харькове, мы будем гарантировано развиваться

«Проблем в перемещении гораздо больше, чем если бы остаться в Харькове. Вот если нас сейчас оставить в покое в Харькове, то мы будем постепенно, но гарантировано развиваться», – считает Алексей Овчаренко

Сейчас маленькая область и мало выпускников – Игорь Иоффе

Основной риск при перемещении в Луганскую область – сможет ли университет набрать студентов? Проблемы с набором испытывают все учебные заведения региона. По словам ректора Луганского государственного медицинского университета Игоря Иоффе, на подконтрольной территории очень мало выпускников. Для медуниверситета ситуация еще и осложняется высоким пороговым балом по ВНО для поступления.

У всех у нас недобор

«У всех у нас недобор, потому что маленькая сейчас область, и мало выпускников. Тем не менее, в прошлом году у нас было 401 заявление. Бюджетных мест дали всего 32. И основная масса уехала на оккупированную территорию. Вот и все. Народ, у кого нет 150 балов, – они разворачиваются и уезжают», – рассказал Игорь Иоффе.

Мне кажется, что где-то там мне дадут больше, чем здесь – десятиклассник из Северодонецка

Ситуация с недобором усугубляется еще и тем, что многие школьники не хотят оставаться в регионе. Так недавно в Северодонецке для школьников организовывали профориентационную выставку. В ней приняли участие 350 человек. Многие из этих детей еще не определились, какими профессиями хотят овладеть, но при этом, большинство из опрошенных уже твердо для себя решило, что образование они хотят получить в других регионах. Например, ученик 10 класса северодонецкой школы №5 Павел рассказал, что не видит перспектив в родном городе и планирует уехать сразу после окончания школы.

«Харьков, Киев. А если повезет, то я поеду учиться в Польшу. Просто обстановка в городе меня не удовлетворяет. Социальная. Мне кажется, что где-то там мне дадут больше, чем здесь», – рассказал Павел.

Не хочет оставаться в регионе и ученица 10 класса кременской школы Мария. По ее словам, планы покинуть Луганщину после школы есть и у многих ее одноклассников – сходятся и направления, куда уехать.

Больше город, больше возможностей

«Хочу за область выехать. В Киев. Или Харьков. Больше город, больше возможностей», – рассказала Мария

Подтверждаются такие стремления и статистикой. По данным областной администрации, в прошлом году в школах области было 2800 выпускников. Половина из них покинула регион.

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(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)