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На Луганщине 103 лицеиста «Кадетского корпуса имени героев Молодой гвардии» приняли присягу. Это уже третий набор кадетов эвакуированного из оккупированного Луганска в Кременную лицея с усиленной военно-физической подготовкой. Среди первокурсников много ребят из так называемой «серой зоны», которые воочию видели, что такое война. Уже через два года многие из них смогут пополнить ряды высших военных учебных заведений страны.

Лицей с усиленной военно-физической подготовкой «Кадетский корпус имени героев Молодой гвардии» был создан в 1993 году в Луганске. Но после оккупации города в 2014 эвакуировался в Кременную. По словам руководителя лицея Валерия Ембакова, перед первым набором были опасения, что не удастся набрать достаточное количество кадетов. Но в первый же после эвакуации год на учебу пришло 50 человек. Большего не позволяли возможности лицея. В этом и прошлом году на обучение взяли уже более чем по 100 парней. А заявок было практически в два раза больше.

Они идут сюда, потому что знают, что живут на украинской Луганщине. Очень многие ребята видели, что такое война

«В этом году – 178 заявок. Это в регионе, который воюет. Это в регионе где, будем откровенно говорить, неоднородные настроения среди населения. В том числе среди родителей этих ребят. Они идут сюда, потому что знают, что живут на украинской Луганщине. Очень многие ребята видели, что такое война. И они очень остро это чувствуют. И они готовы через 4-5 лет стать на защиту своей родины», – рассказал Валерий Ембаков.

Из-за той ситуации, которая творится у меня дома, я бы хотел стать на защиту Украины – кадет лицея

Свою первую в жизни присягу давали 103 первокурсника.

Всем им по 15 лет. Практически весь набор – жители Луганской области. Многие из них приехали из так называемой «серой зоны» и не понаслышке знают, что такое война.

Никита Полищук родом из поселка Александрополь, что близ Попасной. Говорит, что поселок сильно пострадал из-за войны. И это стало одним из мотивов для поступления в кадетский корпус.

Хочу летать на военных истребителях

«Из-за той ситуации, которая творится у меня дома, я бы хотел стать на защиту Украины. После лицея хочу в летные войска. В Харьковский университет воздушных сил. Хочу летать на военных истребителях», – рассказал Никита Полищук.

Мне говорили, что нужно быть здесь осторожным, но я чувствую себя как дома – кадет из Ровно

Помимо детей Луганщины, в кадетский корпус поступило и несколько человек из соседней Донецкой области – в основном, это дети участников АТО. Есть также и один представитель западной Украины. Назар Прищепа приехал из Ровно. Говорит, что решил собственными глазами посмотреть, как живут люди на востоке страны.

Я сейчас чувствую себя просто как дома

«Люди прекрасные. Хорошо меня приняли. Мне говорили, что будь осторожен. На политические темы не говори. Ни с кем не говори. Будь внимательным. Но я сейчас чувствую себя просто как дома», – рассказал Назар Прищепа.

В лицее кадеты находятся на казарменном положении. Программа обучения практически такая же, как в обычной школе. Но упор делается на физическом и патриотическом воспитании. По словам кадета Дмитрия Пикалова, первый месяц учебы был очень насыщенным. Много времени после уроков уделялось подготовке к присяге. Строем ходили практически ежедневно. Иногда по несколько часов.

«Когда как. Если прошли нормально все, то отпускали. Не прошли, маршируем дальше», – рассказал Дмитрий Пикалов.

Все, чему научились за месяц, кадеты демонстрировали своим родственникам на плацу перед зданием лицея.

Тем временем, в здании лицея продолжается ремонт. Планируется, что уже в следующем году кадетский корпус сможет набрать на обучение уже до 150 кадетов.

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(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)