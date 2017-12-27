(Друкуємо мовою оригіналу)

В 2017 году исполнилось 80 лет Донецкому национальному университету. Он начал свою историю в 1937 году – тогда это был Сталинский педагогический институт. Позже ВУЗ стал Донецким государственным университетом, и сейчас известен как Донецкий национальный университет имени Василия Стуса. Ныне университет разделён на две части: проукраинская часть преподавательского состава и студентов уехали в Винницу, там ДонНУ функционирует «в экзиле». В Донецке же остались в основном пророссийски настроенные преподаватели и непризнанный «клон» университета, называющий себя так же – «Донецкий национальный университет». Стены донецкого университета выпустили не один десяток знаменитых людей, которые так же, как и университет, оказались по разные стороны линии разграничения. Радио Донбасс.Реалии составило список из 10 выпускников ДонНУ разных времён, одни из которых прославили Украину, а другие – стремились стереть ее с карты мира.

​Иван Дзюба. Дисидент из Донбасса

«Існування людини потребує існування рівноцінних людей, існування нації потребує існування інших рівноправних націй»

Герой Украины, писатель, диссидент. Уроженец Донецкой области. В 1949 году, после окончания школы в селе Николевка, будущий писатель поступил в Сталинский педагогический институт, который окончил в 1953 году.

В начале 1960-х годов Дзюба начал интересоваться идеями диссидентов, за что в 1962 году был уволен из журнала «Вітчизна». До 1969 года Дзюба не подвергался притеснениям со стороны советской власти, однако в начале 70-х ситуация изменилась: у писателя провели обыски и вызывали на допросы. В 1973-м он был приговорён к пяти годам лишения свободы и пяти годам ссылки. Однако был помилован благодаря вмешательству коллег по литературному цеху. Дзюбе пришлось покаяться со страниц «Литературной Украины» и отречься от своих «ошибочных суждений».

В 1989 году Дзюба стал одним из основателей Народного руха Украины. С ноября 1992 года по август 1994 года являлся министром культуры Украины. В 2001 году Ивану Дзюбе присвоено звание героя Украины. Сейчас писатель занимается научной деятельностью.

Владимир Корнилов. Пишущий «историю для боевиков»

«Ни один регион СССР, оккупируемый немцами, не встречал нацистов так шумно, так радостно и так пышно, как Галичина»

Пророссийский политолог. Родился в 1968 году в Липецке. В 1995 году окончил исторический факультет Донецкого государственного университета. В 1994 году вел полемическую программу «Выбор» на ТРК «Украина». Позже программу закрыли по требованиям украинских националистов, так как в ней продвигались антиукраинские идеи.

Работал в «Комсомольской правде» и возглавлял Украинский филиал института стран СНГ, где продолжил продвигать идеи «русского мира». В 2011 году выпустил книгу «Донецко-Криворожская республика. Расстрелянная мечта» о недолгой истории существования Донецко-Криворожской советской республики, провозглашенной в 1918 году.

После начала войны на Донбассе активно поддерживает группировку «ДНР»

Елена Стяжкина. Потерявшая дом за любовь к Украине

«Донецк, Донбасс – это Украина. И это не просто моё желание, а социология. Второй момент, на котором я хочу акцентировать внимание: Донецкая, Луганская область – это украинское село. Україномовне, українське село. І навіть Голодомор не знищив того села».

Историк, украинская писательница. Родилась в Донецке в 1968 году в семье врачей. Закончила Донецкий государственный университет, защитила кандидатскую диссертацию «Культурные процессы в Донбассе в 1960 – начале 90-х годов» и докторскую по теме «Женщины в истории украинской культуры второй половины ХХ века».

В 90-х годах сотрудничает с донецкими изданиями как журналист и копирайтер. В то же время начинает публиковать свои первые литературные произведения.

В 2014 году из-за вооруженного конфликта была вынуждена уехать из Донецка. Профессор кафедры истории славян Донецкого национального университета имени Стуса. Продолжает свою литературную деятельность. Текст Елены Стяжкиной вошёл в антологию украинских писателей Донбасса «Порода». Много ездит по городам Украины с лекциями.

Павел Губарев. «Дед Мороз-губернатор»

«В рамках города Донецка мы устроим им кровавую баню, им мало не покажется, здесь начнется конец этой лживой, искусственной украинской государственности. Мы за Россию от Карпат до Владивостока»

Самопровозглашённый «народный» губернатор Донбасса. Родился в 1983 году в Северодонецке Луганской области. В 2005 году окончил исторический факультет ДонНУ. Возглавлял рекламное агентство, а также фирму, занимающуюся организацией праздников. Известен как «Дед Мороз» – из-за рекламного ролика, где Губарев говорил, что сам выступает аниматором на праздниках.

В 2014 году, во время пророссийских митингов в Донецке на площади Ленина, объявил себя «народным» губернатором. Однако продержался на «посту» не долго. В марте 2014 года был задержан Службой безопасности Украины. В мае того же года был выпущен, его с двумя другими сепаратистами обменяли на пленных сотрудников СБУ.

В 2016 году издал книгу «Факел Новороссии», в которой продвигал идеи «русского мира».

В январе 2017 года СБУ начала заочное расследование относительно деятельности Павла Губарева. Его обвиняют в призыве к нарушению территориальной целостности Украины и создании террористической организации.

Дмитрий Чернявский. Герой Украины посмертно

Первая смерть за украинский Донбасс: Дмитрий Чернявский был убит на проукраинском митинге в Донецке 13 марта 2014 года.

Герой Украины. Родился 5 марта 1992 года в посёлке Артёмвское, возле Бахмута. Был пресс-секретарем донецкой областной ячейки партии «Свобода». Окончил учётно-финансовый факультет ДонНУ в 2013 году. Организовывал культурные мероприятия.

Когда начался Евромайдан, Дмитрий Чернявский поехал в Киев. В марте 2014 года вступил в ряды Самообороны для защиты проукраинских митингов в Донецке. 13 марта 2014 года убит в Донецке пророссийски лицами во время митинга за единство Украины.

«На дзвінки відповіли всі, окрім Дмитра. За кілька годин його знайшли в морзі лікарні Калініна», – рассказал друг Дмитра Артур Шевцов.

В 2015 году Чернявскому присвоено звание героя Украины. Посмертно.

Николай Левченко. «Маленькая русская крупинка»

«Я считаю себя маленькой крупинкой русской культуры»

Бывший народный депутат от Партии регионов. Родился в 1979 году в Донецке. Закончил исторический факультет ДонНУ. После окончания университета с 2001 по 2003 годы работал учителем истории в донецкой общеобразовательной школе №72.

Был секретарем донецкого городского совета. В 2009-м как «восходящая звезда Партии регионов» стал героем фильма «Другой Челси» немецкого режиссера Якоба Пройсса:

Известен своими высказываниями о второсортности украинского языка. В январе 2015 года объявлен в розыск Службой безопасности Украины за посягательство на территориальную целостность Украины.

Виктор Смирнов. Прославивший Украину в спорте

«Украинская паралимпийская сборная – живое доказательство того, что за годы независимости в нашей стране государственный подход и отношение к инвалидам в обществе изменились»

Многократный паралимпийский чемпион по плаванию. Герой Украины. Родился в 1986 году в Донецке. В 2010 году окончил экономико-правовой факультет ДонНУ по специальности «правоведение».

В 1995 году, после взрыва шахтного самоспасателя, получил травму глаз. Девятилетний Смирнов с тремя друзьями разбирали найденный самоспасатель, в результате чего Виктор потерял зрение. В 2001 году, после знакомства с Андреем Казначеевым в Славянске, во время учёбы в интернате, знакомится со своим будущим тренером. Андрей и Светлана Казначеевы тренируют Виктора по сей день.

В 2004 году удостоен звания Героя Украины за спортивные достижения на 12-х паралимпийских играх в Афинах. Продолжает выступать за паралимпийскую сборную Украины по плаванию.

Александр Янукович. «Стоматолог» со счетом в 500 миллионов

«Я был удобным инструментом для дискредитации отца, да и до сих пор им являюсь»

Предприниматель. Сын беглого президента Виктора Януковича. Родился в 1973 году в Енакиево. По первому образованию – врач-стоматолог, отсюда и прозвище «Саша-стоматолог». Второе образование – экономическое – получил в ДонНУ.

В 2013 году состояние Александра Януковича оценивалось в 510 миллионов долларов. В 2014-м Янукович-младший входит в топ-100 самых богатых украинцев. После побега Виктора Януковича в феврале 2014 года в Женеве началось расследование в отношении Александра Януковича и его отца Виктора Януковича. Они подозревались в коррупции.

В апреле 2014 году Служба безопасности Украины объявляет Александра Януковича в розыск. В 2016 году Печерский районный суд наложил арест на 11 банковских счетов, открытых компаниями, принадлежавшими Януковичу.

Василий Стус. Имя мировой величины

«На колимськім морозі калина зацвітає рудими слізьми. Неосяжна осонцена днина, і собором дзвінким Україна написалась на мурах тюрми»

Поэт, переводчик, литературовед, правозащитник. Герой Украины. Родился в 1938 году в Винницкой области. В 1939 родители Стуса переезжают с детьми в Сталино, нынешний Донецк, чтобы избежать коллективизации.

Стус – выпускник историко-филологического факультета тогда еще Педагогического института города Сталино. Работал учителем украинского языка и литературы в селе Кировоградской области, но вскоре ушел служить на два года в армию – служил Стус на Урале. После службы возвращается к преподаванию украинского языка и литературы в Горловскую школу №23. Несколько лет работал литературным редактором газеты «Социалистический Донбасс».

В сентябре 1965 года, на премьере фильма Сергея Параджанова «Тени забытых предков» в Киеве, принял участие в акции протеста вместе с Вячеславом Черноволом и Иваном Дзюбой. За призыв к советской власти не арестовывать украинскую интеллигенцию Стуса отчисляют из аспирантуры Института литературы имени Шевченко.

В сентябре 1972 года Стуса впервые арестовывают. Девять месяцев поэт пробыл в СИЗО. После чего суд отправляет Стуса на 5 лет в тюрьму и на 3 года высылки. Стихи, написанные во время заключения, постоянно отбирались и уничтожались работниками колонии, однако Стусу удавалось отправлять их жене.

В 1979 году, после заключения, Василий Стус вступает в Хельсинскую группу защиты прав человека. В мае 1980 года Стус снова арестован и приговорён к 10 годам принудительных работ и пяти годам высылки. Адвокатом Стусу назначили Виктора Медведчука, от которого сам Стус пытался отказаться. В ночь с 4 на 5 сентября 1985 года Василий Стус погибает в карцере пермской колонии.

В 2005 году поэту присвоено звание героя Украины посмертно.

Руслан Мармазов. Скорбящий за «Гиви»

«Развал Украины – непременное условие для спасения малороссийского и новороссийского футбола. Если бы «Шахтер» когда-то стал играть в чемпионате России, я был бы крайне рад. Крайне счастлив»

Журналист. Бывший пресс-секретарь ФК «Шахтер». Родился в 1968 году в Донецке. В 1993 году закончил исторический факультет ДонНУ.

После начала войны на Донбассе уехал в Москву, где проживает и теперь, прославляя идеи «русского мира» и «героев Новороссии».

Его жена, Татьяна Мармазова, была проректором по воспитательной работе ДонНУ, а после начала российской агрессии некоторое время возглавляла так называемое «министерство образования» группировки «ДНР».

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(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)