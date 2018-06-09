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Студенты и преподаватели прошли маршем из Лисичанска в Северодонецк. Так Донбасский государственный технический университет выступает против реорганизации, которую решило провести Министерство образования. В частности, перемещенное из Алчевска учебное заведение решили присоединить к Восточноукраинскому университету им. Даля. По мнению сотрудников вуза, таким образом, их учебное заведение с 60-летней историей просто исчезнет с карты Украины.

Плакаты, импровизированный гроб с надписью «ДонГТУ» и крест с датами основания и ликвидации вуза. Так в пятницу сотрудники и студенты Донбасского государственного технического университета митинговали против, как они считают, ликвидации вуза.

Порядка 60 человек сначала собрались на площади перед зданием Лисичанского горного техникума, где сейчас базируется университет, после чего пешком отправились в Северодонецк – к зданию областной администрации, чтобы попросить руководство области стать на защиту учебного заведения.

В конце апреля в Министерстве образования решили реорганизовать технический университет путем присоединения его к другому вузу-переселенцу – Восточноукраинскому университету им. В. Даля.

Объяснялось это тем, что так можно будет сэкономить на содержании учебного заведения и улучшить качество образования.

В конце прошлого года в техническом университете побывала министерская комиссия, которая пришла к выводу, что этот перемещенный вуз слабо развивается, не имеет хорошей базы и достаточного количества преподавателей с необходимыми научными степенями. 10 мая на заседании Кабмина этот проект был согласован. Несмотря на то, что в тот же день часть сотрудников и студентов проводили митинг в Киеве с просьбой приостановить реорганизацию. Сотрудники вуза высказывали опасения, что многие потеряют работу, а студентам придется постоянно ездить в Северодонецк из Лисичанска. Также они считали, что учебное заведение будет просто поглощено и от бренда ДонГТУ ничего не останется. Правда в Министерстве тогда обещали, что у вуза будет статус филиала и останется название, а преподаватели и студенты от реорганизации не пострадают.

В приказе нет ни слова о том, что ДонГТУ станет филиалом. Речь идет о поглощении – Сергей Симонов

На днях в Донбасский технический университет пришел приказ министерства. После его получения в вузе и решили провести акцию протеста, а также подать иск в административный суд.

​По словам доцента кафедры архитектурного проектирования и инженерной графики Сергея Симонова, трудовой коллектив не доволен тем, что в полученном приказе от Минобразования нет ни слова о том, что ДонГТУ будет филиалом и сохранит название. По его словам, речь идет о полном поглощении.

Вся база и студенты переходят в Восточноукраинский университет, а через время ДонГТУ лишается своей лицензии. Ничего в приказе не сказано о судьбе преподавателей, 90% которых являются переселенцами. Не прояснило ничего и первое заседание комиссии по реорганизации.

На данный момент мы фактически без работы

«На данный момент ситуация такая – мы переезжаем в Северодонецк. Студенты тоже переезжают в Северодонецк. Никакого филиала нет. Соответственно ДонГТУ тоже нет. По преподавателям тоже вопрос. На данный момент мы фактически без работы. Кого-то примут, кого-то нет. Все зависит от руководства ВНУ им. Даля», – рассказал Сергей Симонов.

Также у трудового коллектива есть вопросы и по самой комиссии, которая будет проводить реорганизацию. Сейчас в ней 9 человек из Востучноукраинского университета и 4 представителя ДонГТУ. А иск в административный суд будет подаваться за нарушение законодательства о профсоюзах.

За 3 месяца нас должны были уведомить, и мы должны были вступить в переговоры

«За 3 месяца нас должны были уведомить, и мы должны были вступить в переговоры. Этого не сделали. Поэтому подаем в суд. У нас все по закону расписано. Юрист все подготовил», – рассказал председатель профсоюзной организации ДонГТУ Алесандр Лукьянюк.

Студенты, которые участвовали в митинге, не понимают – почему они поступали в один вуз, а заканчивать должны другой.

Я пошел в ДонГТУ потому, что хотел его закончить

«Я пошел в ДонГТУ потому, что хотел его закончить. Была идея пойти в университет Даля. Но если есть вуз в городе, то зачем?», – говорит студент Виталий Попович.

Большой город имеет право на автономное образование – активист

Поддержали трудовой коллектив, а также студентов и лисичанские общественники. Полностью путь в 10 километров от Лисичанска до Северодонецка преодолела руководитель общественной организации «Східна варта» Валентина Ходус. По ее словам, из-за такого решения Минобразования Лисичанск совсем останется без учебных заведений.

«Из города выводится техническое образование. Забираются 2 техникума (оба также войдут в состав ВНУ им. Даля – ред.). Забирается вуз. И здесь практически ничего не остается. Я считаю, что город с населением в 120 тысяч человек имеет право на свое автономное образование», – говорит Валентина Ходус.

В Северодонецке к митингующим вышла заместитель главы областной администрации Ольга Лишик. Она выслушала людей и пообещала связаться с министерством образования. Позже сообщила, что в министерстве пообещали выполнить все данные ранее трудовому коллективу обещания. В частности, все вопросы должны будут решены комиссией по реорганизации, в которой должны сделать одинаковое представительство от обоих вузов.

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​(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)