В Україні оцінюванням знань із хімії завершується основна сесія ЗНО

В Україні 13 червня завершується основна сесія зовнішнього незалежного оцінювання, повідомляє Український центр оцінювання якості освіти. Останнім є оцінювання з хімії, яке розпочнеться об 11:00.

На виконання сертифікаційної роботи з хімії відведено 150 хвилин. Загальна кількість завдань у тесті – 52. Максимальна кількість балів, яку можна набрати, правильно виконавши всі завдання, – 80.

Основна сесія зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО) 2018 року в Україні стартувала 22 травня, першим оцінювався рівень знань із математики.

Тестування з української мови та літератури відбулося 24 травня, іспанської, німецької та французької мов – 29 травня, англійської мови – 1 червня, біології – 4 червня, історії України – 6 червня, географії – 8 червня, фізики – 11 червня.

Про намір взяти участь в основній сесії ЗНО в 2018 році заявляли понад 335 тисяч випускників. Крім основної сесії, буде проведена додаткова – в тому числі для учасників АТО і осіб, які проживають на тимчасово непідконтрольній частині України.