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06 Квітень 2018, Київ 20:30
Новини | Події

МОН: в Україні розробили чат-бот для підготовки до ЗНО

В Україні розробили чат-бот, який допомагатиме в підготовці до ЗНО.

Як повідомляє прес-служба Міністерства освіти і науки, чат-бот розробили фахівці Харківського національного економічного університету ім. С. Кузнеця.

У МОН додають, що наразі вже є додаток, який пропонує підготовку до тесту з математики, скористатися перевагами сервісу можуть користувачі Telegram.

За даними міністерства, найближчим часом у ХНЕУ обіцяють презентувати боти й з інших предметів, загалом вони розраховані на підготовку до тесту за 30 днів.

Основна сесія зовнішнього тестування пройде з 22 травня до 13 червня. За результатами тестування випускники можуть отримати можливість вступу до вищих навчальних закладів.

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