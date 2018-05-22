З математики розпочалася основна сесія ЗНО в Україні

В Україні стартувала основна сесія зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО) 2018 року, першим оцінюється рівень знань з математики. Про це повідомляє прес-служба Українського центру оцінювання якості освіти (УЦОЯО).

Допуск абітурієнтів до пунктів тестування відбувся з 10:15 до 10:50, початок безпосереднього тестування – об 11:00.

Абітурієнти можуть бути допущені на іспит тільки при наявності оригіналу сертифіката ЗНО, паспорта або іншого документа, серія та номер якого зазначені в сертифікаті, а також запрошення-перепустки для участі в тестуванні.

При відсутності зазначених документів у допуску на тестування буде відмовлено.

При собі рекомендується мати дві-три ручки з чорнилом насиченого чорного кольору, а також, за бажанням, прозору пляшку з питною водою.

На виконання завдань відведено 180 хвилин. Загальна кількість завдань роботи – 33. Максимальна кількість балів, яку можна набрати, правильно виконавши всі завдання, – 62.

Першим перевіряють рівень знань абітурієнтів з математики. Тестування з української мови та літератури відбудеться 24 травня, іспанської, німецької та французької мов – 29 травня, англійської мови – 1 червня, біології – 4 червня, історії України – 6 червня, географії – 8 червня, фізики – 11 червня, хімії – 13 червня.

Участь в основній сесії ЗНО в 2018 році мають намір взяти участь понад 335 тисяч випускників. Крім основної сесії, буде проведена додаткова - в тому числі для учасників АТО і осіб, які проживають на тимчасово непідконтрольною частини України.