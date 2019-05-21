ЮНІСЕФ: кількість атак на школи на сході України збільшилась у чотири рази

Школярі на сході Україні страждають від того, що протягом перших місяців 2019 року кількість атак на школи зросла в чотири рази в порівнянні з аналогічним періодом попереднього року. Як зазначили сьогодні в Дитячому фонді ООН (ЮНІСЕФ), збільшення атак посилює психологічні травми у школярів, а також створює для них ризики отримання фізичних травм або смерті.

За даними ЮНІСЕФ, у період з січня до квітня 2019 року зафіксовано 12 атак на школи, тоді як за аналогічний період минулого року – три таких випадки.

«Ця тривожна статистика нагадує про насильство, якого зазнали діти та вчителі в 2017 році, коли на навчальні заклади було здійснено понад 40 атак», – мовиться у повідомленні.

«У школярів залишаються довгострокові психологічні і фізичні травми через конфлікт на сході Україні, – підкреслює Виконавча директорка ЮНІСЕФ Генрієтта Фор, – Ритм шкільного життя порушують обстріли, що змушують дітей ховатися в підвалах і бомбосховищах. У багатьох випадках діти занадто налякані, щоб вчитися».

З початку конфлікту в квітні 2014 році понад 750 навчальних закладів з обох сторін лінії розмежування були пошкоджені або зруйновані в результаті бойових дій. Через близькість до військових об’єктів, баз, складів і контрольно-пропускних пунктів школярі опиняються у серйозній небезпеці. Окрім цього, безпеці та психологічному здоров’ю дітей загрожують міни та вибухонебезпечні пережитки війни, що призводять до травм та стресу.

«Зруйновані класи, вікна, закладені мішками з піском, щоб захистити дітей від випадкових куль – не місце для навчання. Всі сторони конфлікту повинні захищати школи і забезпечувати безпеку дітей», – наголосила Форе.

У ЮНІСЕФ закликали припинити бойові дії та забезпечити безпеку дітей.

«Організація закликає всі держави, включаючи Україну, прийняти Декларацію про безпеку шкіл – міжурядове політичне зобов’язання про вжиття конкретних заходів для захисту учнів, освітян та навчальних закладів від навмисних і випадкових атак під час збройного конфлікту», – зазначили в організації.

Унаслідок російської гібридної агресії на сході України з квітня 2014 року, за оцінками ООН станом на 31 грудня 2018 року, загинули від 12 тисяч 800 до 13 тисяч людей.

Перемир’я, про які домовлялися на засіданнях Тристоронньої контактної групи в Мінську, порушувалися практично відразу. При цьому сторони заперечують свою вину в цих порушеннях і звинувачують противників у провокаціях.