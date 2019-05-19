На Донбасі 18 травня поранені четверо українських військових – штаб

У зоні бойових дій на Донбасі 18 травня зазнали поранень четверо українських військових, повідомляє штаб операції Об’єднаних сил. За цими даними, підтримувані Росією бойовики здійснили 18 обстрілів, з них шість разів із застосуванням заборонених Мінськими угодами артилерійських систем та мінометів.

В угрупованні «ДНР» ще не повідомляли про бойові дії 18 травня.

В угрупованні «ЛНР» заявили про чотири обстріли з боку українських війсськових, про наслідки цих дій бойовики не повідомляли.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, станом на кінець грудня 2018 року, за час конфлікту загинули близько 13 тисяч людей із усіх його боків, майже 30 тисяч – поранені.