«Амбасадор війни» і екс-заступник Кадирова: новий можливий кремлівський куратор Донбасу

«Переплутав незалежну державу з федеральним округом» – так білоруське МЗС оцінило вже колишнього російського посла Михайла Бабича. Одіозного дипломата відкликали на початку травня. І відразу ж з’явилися версії про швидке призначення Бабича куратором незаконних угруповань «ЛНР» і «ДНР». Чим протеже Кремля налякав Лукашенка і чого в разі призначення чекати від нього на Донбасі?

Ток-шоу на міжнародному російському каналі. Оглядач Сергій Доренко за кілька тижнів до смерті прогнозує: Росія «додушить» Білорусь.

«З Білоруссю все просто. Білорусь займається тим, що вправними рухами живе за рахунок Росії! Її додушать, тому що посол Бабич – дуже серйозна людина. Дуже серйозна! Можете познайомитися – дуже серйозний чел! І він їх заламає легко і невимушено», – заявляв Доренко.

Посол Російської Федерації і спецпредставник президента Росії Володимира Путіна Михайло Бабич прибув до Мінська в серпні 2018 року. За плечима – робота спецпредставником президента в Поволжі, заступником Кадирова, служба у військах КДБ.

«Це птах гнізда Патрушева, Іванова та інших людей, які являють собою таку найбільш праву, найжорсткішу, найбільш прорадянську частину пострадянського вищого путінського товариства. Жорстка військова вертикаль, порядок, підпорядкування і, можна навіть сказати, Сталін як ідеал», – розповідає російський політолог Дмитро Орєшкін.

Військово-політичне значення Білорусі на європейському аспекті – це Україна, це Балтія, це транзитні шляхи

Новий посланець Кремля не приховує: його завдання в Мінську – військово-стратегічне.

«Економічне, військово-політичне значення Білорусі на європейському аспекті – це Україна, це Балтія, це транзитні шляхи – нафтопроводи, газопроводи», – зазначав Бабич в ефірі російського телеканалу «Россия 24».

У численних інтерв’ю Бабич різко і недипломатично відгукувався про білоруську політику: «Знаєте, дуже тонка грань: між м’якою білорусизацією і дерусифікацією», – заявив він в ефірі російського телеканалу RT.

Публічні заяви «амбасадора війни» – так Бабича прозвали мінські медіа – стурбували МЗС Білорусі.

«Не зрозумів різниці між федеральним округом і незалежною державою» – офіційна оцінка білоруськими дипломатами.

«Бабич шукав взаємин із силовиками, зі спецслужбістами Білорусі. І Лукашенко природно сприймає це як змову проти себе», – каже Дмитро Орєшкін.

«Якщо сьогодні винести питання в Білорусі про об’єднання двох держав і, як багато хто в Росії говорить, включення Білорусі до складу Росії, 98% проголосують проти», – заявив президент Білорусі Олександр Лукашенко.

Поведінка Бабича в Білорусі – це такий психологічний тиск на Лукашенка

«Поведінка Бабича в Білорусі – це такий психологічний тиск на Лукашенка. Для того, щоб він, відповідно, був більш поступливий в питаннях інтеграції, був готовий на поступки», – вважає журналіст Belsat Ігор Ільяш.

Але схоже, що Москва тиснула на Мінськ занадто активно. Бабич скликає прес-конференцію на честь п’ятиріччя анексії Криму, але захід бойкотують білоруські державні і незалежні медіа.

«Ніякої кореляції між подіями в Криму 2014 року і нашими відносинами з Республікою Білорусь навіть близько немає», – запевнив тоді Бабич.

Першого травня Кремль несподівано відкликає Бабича з Білорусі. А в Мінську починаються арешти.

«Був заарештований один з найбільш наближених людей до Лукашенка – заступник голови Ради безпеки Андрій Втюрін. За офіційною версією, КДБ заарештувало його за великий хабар. За неофіційними – нібито він зливав інформацію ФСБ або і зовсім готував якийсь проросійський переворот», – каже Ігор Ільяш.

Але прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков заявив: роботою Бабича в Білорусі задоволені. Російські медіа прогнозують: тепер Бабич стане куратором угруповань «ЛНР» і «ДНР».

«Писали про Бабича як про можливого куратора по Донбасу: говорили про те, що він зламає всі корупційні схеми, які там зараз існують, розжене людей з «МММ» – мається на увазі в першу чергу Пушиліна», – зазначає журналіст з Донецька Олександр Демченко.

Поява Бабича в окупованому Донецьку – подія цілком ймовірна. Кілька років тому Кремль збирався відправляти цього «амбасадора війни» послом до Києва. Безуспішно. Тепер друга спроба – через Донбас?

Бабичем дають такий сигнал, що якщо позиція буде жорсткою і непохитною, то і з нашого боку ось такий козир у вигляді Бабича, який теж буде діяти жорстко

«Залишається буквально недовгий час до інавгурації нового президента України. І виходить така ситуація, що, можливо, Бабичем дають такий сигнал, що якщо позиція з вашого боку буде жорсткою і непохитною, то і з нашого боку ось такий козир у вигляді Бабича, який теж буде діяти жорстко», – каже Олександр Демченко.

Тиск на Україну вже почався – з анонсованої роздачі російських паспортів жителям окупованих територій. І перекидання Бабича з білоруського напрямку на українське – цілком вписується в нову стратегію Росії на Донбасі.

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