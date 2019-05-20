Один військовий поранений 20 травня на Донбасі – штаб ООС

Один український військовий поранений упродовж дня 20 травня на Донбасі, повідомляє штаб операції Об’єднаних сил.

За повідомленням, підтримувані Росією бойовики від початку доби тричі порушили режим припинення вогню і стріляли з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Обстрілів зазнали позиції українських військових біля таких населених пунктів: Гнутове, Старогнатівка, Водяне.

Дані наведені станом на 18:00 20 травня.

Підтримувані Росією бойовики не наводять даних про обстріли 20 травня.

Унаслідок російської гібридної агресії на сході України з квітня 2014 року, за оцінками ООН станом на 31 грудня 2018 року, загинули від 12 тисяч 800 до 13 тисяч людей.

Перемир’я, про які домовлялися на засіданнях Тристоронньої контактної групи в Мінську, порушувалися практично відразу. При цьому сторони заперечують свою вину в цих порушеннях і звинувачують противників у провокаціях.