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20 Травень 2019, Київ 23:15
Новини | Події

Один військовий поранений 20 травня на Донбасі – штаб ООС

Ситуація в зоні бойових дій на Донбасі, 20 травня 2019 року. Інфографіка Міністерства оборони України

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Один український військовий поранений упродовж дня 20 травня на Донбасі, повідомляє штаб операції Об’єднаних сил.

За повідомленням, підтримувані Росією бойовики від початку доби тричі порушили режим припинення вогню і стріляли з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Обстрілів зазнали позиції українських військових біля таких населених пунктів: Гнутове, Старогнатівка, Водяне.

Дані наведені станом на 18:00 20 травня.

Нова тактика української армії звільнить Донбас від бойовиків?
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Нова тактика української армії звільнить Донбас від бойовиків?

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Підтримувані Росією бойовики не наводять даних про обстріли 20 травня.

Унаслідок російської гібридної агресії на сході України з квітня 2014 року, за оцінками ООН станом на 31 грудня 2018 року, загинули від 12 тисяч 800 до 13 тисяч людей.

/**/ /**/ /**/ Ілюстративне фото. Українські військові стріляють в міномет. Донбас
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