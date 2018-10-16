«Освіту – кожному!»: на Донбасі реалізують проект дистанційного навчання

У класних журналах не вистачає місця, щоб заповнювати прізвища дітей, які навчаються дистанційно – так описують вчителі дистанційне навчання у школах для дітей з окупований територій. Але ресурсів на такий екстернат бракує. Зробити українську освіту доступною для всіх дітей з ОРДЛО – таку мету поставили перед собою автори проекту «Освіту – кожному».

«Освіту – кожному!» – це проект для учнів із непідконтрольних територій, а також вчителів, які будуть дистанційно навчати дітей, які перебувають в окупації.

Вже понад 150 вчителів, представників інститутів післядипломної педагогічної освіти, освітніх Центрів «Донбас-Україна», університетів та представників управлінь освіти пройшли навчання з проектного менеджменту, фандрайзингу, застосування інноваційних методик в освіті, розповідає Ірина Жданова, виконавчий директор ГО «Фонд «Відкрита політика», який реалізує проект за підтримки Посольства Литви в Україні.

Для того, щоб зацікавити дітей, насамперед треба навчити вчителів, каже Жданова.

Вчителі розказують, що в їхніх класних журналах не вистачає місця, щоб заповнювати прізвища дітей, які навчаються дистанційно

«Цього року до 5 шкіл, які є на Донеччині, приєдналися ще 10 шкіл, які надають послуги з дистанційної освіти. Ще 5 шкіл приєдналися на Луганщині. Вчителі нам розказують, що в їхніх класних журналах не вистачає місця, щоб заповнювати прізвища дітей, які навчаються дистанційно. Але що робити з тим, що кількість і попит зростає, а ресурсів фактично немає? Треба зробити модель школи, яка мала би центри дистанційного навчання, екстернату. Бо сьогодні кожна школа сама вирішує, скільки треба комп’ютерів, які потрібні навчальні плани», – розповідає Жданова.

З допомогою дистанційної освіти, учні з окупованих територій зможуть скористатися в подальшому спрощеними умовами вступу до вишів, розповідає Роман Греба, заступник міністра освіти і науки України.

Україна спростила умови вступу для абітурієнтів з непідконтрольної території, створивши освітні центри «Україна – Донбас»

«Від конфлікту на Сході страждає близько 200 тисяч дітей, – каже він. – Українська держава робить все, щоб діти з окупованих територій і переміщені мали доступ до якісної і повноцінної освіти. Наразі в українських школах на підконтрольній території навчаються близько 60 тисяч дітей з непідконтрольних територій. В «сірій зоні» продовжує працювати близько 160 шкіл, в яких навчаються близько 20 тисяч дітей. Україна спростила умови вступу для абітурієнтів з непідконтрольної території, створивши освітні центри «Україна-Донбас», через які можна вступити без документа про середню освіту, бо ми не визнаємо документи, які видаються так званими «ЛДНР».

Для того, щоб у дітей та батьків була можливість дізнатися про умови навчання, розроблені дорожні карти, а також інформаційні ролики, за допомогою яких можна легко розібратися в ситуації.

За словами посла Литви в Україні Марюса Януконіса, у Литви є багатий досвід впровадження інноваційних технологій для навчання, яким вона готова поділитися з Україною.

Вони громадяни України, і повинні мати доступ до сучасного навчання, до української школи

«Ми раді підтримувати цей проект, який стосується дистанційного навчання дітей, які живуть на непідконтрольній території, тому що вони громадяни України. Вони українці, і повинні мати доступ до сучасного навчання, до української школи. І ми бачимо результати, мене приємно здивувала цифра, що приблизно 12 тисяч дітей з окупованих територій дистанційно навчаються. А це означає, що вони не втратили віру в Україну, і пов’язують себе з Українською державою», – каже Януконіс.

В рамках проекту «Освіта кожному» функціонує сайт «Доступна Освіта», який не потребує реєстрації, щоб переглядати освітні відео і користатися навчальним контентом як учням, так і вчителям з непідконтрольних територій, бо насамперед це питання безпеки.

ПОСЛЕДНИЙ ЭФИР РАДИО ДОНБАСС.РЕАЛИИ:

(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)