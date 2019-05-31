У НМУ Богомольця тривають вибори ректора, другий тур відклали – МОЗ

У Національному медичному університеті імені Богомольця 30 травня відбувся перший тур виборів ректора, повідомляє Міністерство охорони здоров’я.

Голову навчального закладу обирали співробітники університету. У виборах брали участь Олександр Науменко та Юрій Кучин. Згідно з протоколами, Кучин набрав 48,2%, чого недостатньо для остаточної перемоги в першому турі.

Втім, другий тур вирішили відкласти, повідомляють у МОЗ.

«Враховуючи чинну ухвалу Печерського суду щодо заборони проведення дій, пов’язаних з виборами, Організаційний комітет прийняв рішення про відтермінування рішення щодо другого туру виборів до скасування вказаної ухвали», – йдеться в заяві міністерства.

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Київський апеляційний суд 15 травня повернув Міністерству охорони здоров’я України можливість провести конкурс на посаду ректора Національного медичного університету імені Богомольця. Раніше Печерський районний суд Києва ухвалою від 6 листопада 2018 року заборонив МОЗ України проводити конкурс на посаду ректора.

Попередній ректор університету Катерина Амосова, зі свого боку, заявила про намір і далі домагатися в суді свого поновлення на роботі та розкритикувала дії керівництва МОЗ.

МОЗ уперше звільнив Катерину Амосову з посади ректора НМУ 30 березня 2018 року за невиконання умов контракту. У відомстві заявляли, що міністерська комісія оцінила її роботу у 2017 році як незадовільну.

Зокрема, йшлося про розбіжності в цифрових даних у звіті Амосової, невикористання потенціалу в науково-методичній діяльності і про «порушення фінансової дисципліни, що призвели до втрат на суму близько 3,5 мільйонів гривень». Амосова звинувачення відкинула і звернулася до суду, який поновив її на посаді. Після цього МОЗ ще двічі ухвалював рішення про звільнення Амосової.