МОЗ: суд повернув можливість провести конкурс на посаду ректора НМУ імені Богомольця

Київський апеляційний суд повернув Міністерству охорони здоров’я України можливість провести конкурс на посаду ректора Національного медичного університету імені Богомольця, задовольнивши апеляційну скаргу МОЗ.

Як повідомляє прес-служба міністерства, таке рішення суд ухвалив 15 травня.

Раніше Печерський районний суд Києва ухвалою від 6 листопада 2018 року заборонив МОЗ України проводити конкурс на посаду ректора.

«МОЗ України та НМУ імені Богомольця подали апеляційну скаргу, яку суд задовільнив 15 травня 2019 року. В результаті скасовано ухвалу Печерського районного суду, відповідно Міністерству дозволено організувати конкурс. Нагадаємо, що після свого звільнення з посади екс-ректора Катерина Амосова неодноразова намагалась заблокувати роботу університету, зокрема через необґрунтовані рішення суду», – йдеться в повідомленні.

Катерина Амосова, зі свого боку, заявила про намір і далі домагатися в суді свого поновлення на роботі і розкритикувала дії керівництва МОЗ.

«Вчора апеляційний суд Києва скасував судову заборону виборів ректора НМУ за апеляцією незаконно призначеного МОЗом «в.о. ректора» Кучіна. Однак я раджу МОЗівським тітушкам не тішитись завчасно. Я виграла справу у Верховному Суді про моє перше звільнення. Суди встановили не тільки його незаконність, але й тенденційність та упередженість до мене з боку керівництва МОЗу, наявність особистих неприязних мотивів», – написала вона у Facebook.

МОЗ уперше звільнив Катерину Амосову з посади ректора НМУ 30 березня 2018 року за невиконання умов контракту. У відомстві заявляли, що міністерська комісія оцінила її роботу у 2017 році як незадовільну.

Зокрема, йшлося про розбіжності в цифрових даних у звіті Амосової, невикористання потенціалу в науково-методичній діяльності і про «порушення фінансової дисципліни, що призвели до втрат на суму близько 3,5 мільйонів гривень». Амосова звинувачення відкинула і звернулася до суду, який поновив її на посаді. Після цього МОЗ ще двічі ухвалював рішення про звільнення Амосової.