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16 травня 2019, Київ 15:41
Новини | Політика

МОЗ: суд повернув можливість провести конкурс на посаду ректора НМУ імені Богомольця

Раніше Печерський районний суд Києва ухвалою від 6 листопада 2018 року заборонив МОЗ України проводити конкурс на посаду ректора

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Київський апеляційний суд повернув Міністерству охорони здоров’я України можливість провести конкурс на посаду ректора Національного медичного університету імені Богомольця, задовольнивши апеляційну скаргу МОЗ.

Як повідомляє прес-служба міністерства, таке рішення суд ухвалив 15 травня.

Раніше Печерський районний суд Києва ухвалою від 6 листопада 2018 року заборонив МОЗ України проводити конкурс на посаду ректора.

«МОЗ України та НМУ імені Богомольця подали апеляційну скаргу, яку суд задовільнив 15 травня 2019 року. В результаті скасовано ухвалу Печерського районного суду, відповідно Міністерству дозволено організувати конкурс. Нагадаємо, що після свого звільнення з посади екс-ректора Катерина Амосова неодноразова намагалась заблокувати роботу університету, зокрема через необґрунтовані рішення суду», – йдеться в повідомленні.

/**/ /**/ /**/ Національний медичний університет імені Олександра Богомольця
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Катерина Амосова, зі свого боку, заявила про намір і далі домагатися в суді свого поновлення на роботі і розкритикувала дії керівництва МОЗ.

«Вчора апеляційний суд Києва скасував судову заборону виборів ректора НМУ за апеляцією незаконно призначеного МОЗом «в.о. ректора» Кучіна. Однак я раджу МОЗівським тітушкам не тішитись завчасно. Я виграла справу у Верховному Суді про моє перше звільнення. Суди встановили не тільки його незаконність, але й тенденційність та упередженість до мене з боку керівництва МОЗу, наявність особистих неприязних мотивів», – написала вона у Facebook.

МОЗ уперше звільнив Катерину Амосову з посади ректора НМУ 30 березня 2018 року за невиконання умов контракту. У відомстві заявляли, що міністерська комісія оцінила її роботу у 2017 році як незадовільну.

Зокрема, йшлося про розбіжності в цифрових даних у звіті Амосової, невикористання потенціалу в науково-методичній діяльності і про «порушення фінансової дисципліни, що призвели до втрат на суму близько 3,5 мільйонів гривень». Амосова звинувачення відкинула і звернулася до суду, який поновив її на посаді. Після цього МОЗ ще двічі ухвалював рішення про звільнення Амосової.

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