Список вступників до вишів на бюджет оприлюднять 26 липня – МОН

26 липня буде оприлюднений рейтинговий список вступників до українських вишів на бюджет, а до 31 липня вони повинні будуть принести необхідні документи до вишів, нагадує Міністерство освіти і науки України.

1 липня о 9-й ранку почалася реєстрація електронних кабінетів вступників – їх уже створено 15255. За даними МОН, це майже вдвічі більше, ніж вступники зареєстрували торік станом на 14-у годину першого дня роботи електронних кабінетів.

«Активна фаза вступної кампанії триватиме весь липень. Так, 1 липня – старт реєстрації електронних кабінетів і завантаження до них документів, 10 липня – старт прийому заяв і документів, з 1 до 10 липня триватиме також проведення творчих конкурсів», – повідомила міністр освіти і науки Лілія Гриневич.

Подання заяв завершиться о 18-й годині 22 липня для тих, хто вступає на основі лише сертифікатів ЗНО і творчих конкурсів, складених 1-10 липня. Водночас до 18-ї години 16 липня треба буде подати заяви тим особам, що вступають на основі співбесіди, вступних іспитів або творчих конкурсів.

«Тобто вступники матимуть 22 дні, щоб відкрити свої електронні кабінети, та 12 днів, щоб подати електронні заяви. Тому я хочу наголосити – не треба намагатися все зробити в перший день й перевантажувати систему, у всіх буде достатньо часу», – наголосила міністр.

За даними МОН, до 12-ї години 1 серпня триватиме зарахування на бюджетні місця, а на контракт зарахування буде можливе до 30 вересня.

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Заяви в електронній формі треба подавати вступникам на бакалавра, магістра (медичного, фармацевтичного або ветеринарного спрямування) та молодшого спеціаліста на базі 11 класів, кажуть у МОН.

Щоб створити кабінет, абітурієнт має зазначити такі дані: адресу електронної пошти, до якої має доступ (встановлюється як логін кабінету); пароль для входу в кабінет; номер, пін-код і рік отримання сертифіката ЗНО – 2017-го (крім іноземних мов), 2018-го або 2019 років; серію і номер документа про повну загальну середню освіту і середній бал додатка до зазначеного документа.