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Украина готова принять всех выпускников общеобразовательных школ с неподконтрольной территории Донецкой и Луганской областей по упрощенным правилам, заявляют в образовательных центрах «Донбасс – Украина». С этого года дети, выезжающие из ОРДЛО, могут поступать в украинские вузы без аттестата, без ВНО и даже без паспорта. Об особенностях вступительной кампании 2019, о том, что нужно знать выпускнику и услышать тех, кто уже стал студентом с помощью центров «Донбасс – Украина», рассказываем подробнее.

С началом новой вступительной кампании более 40 образовательных центров «Донбасс – Украина» открыли свои двери для новых абитуриентов. Центры работают при ВУЗах, колледжах, и профтехучилищах страны, что дает возможность широкого выбора будущей профессии для всех выпускников с оккупированной части Донецкой и Луганской областей.

Работать эти центры будут до конца сентября и предлагают поступление в учебные заведения по упрощенной процедуре. Для этого не нужен ни украинский паспорт, ни аттестат, а вся процедура подачи документов займет не более 3-х дней.

Кроме этого, в помощь абитуриентам разработана пошаговая инструкция – достаточно просто зайти на сайт МОН. А еще Министерство побеспокоилось о том, чтобы вся информация об условиях поступления была в поездах и автобусах, а также на всех пунктах пропуска.

«Можно через образовательные центры «Донбасс – Украина» вступать без ВНО или, если вы уже сдали ВНО и у вас низкий бал, вы можете выбирать – принести сертификат или пересдать экзамены. Это – первая особенность.

Все списки абитуриентов с неподконтрольных территорий и вдоль линии соприкосновения шифруются, в открытых источниках их не найти

Второе – все списки абитуриентов с неподконтрольных территорий и вдоль линии соприкосновения шифруются, в открытых источниках их не найти.

Третья особенность – этой упрощенной системой можно воспользоваться и в сентябре», – рассказывает об особенностях вступительной кампании 2019 исполнительный директор общественной организации Фонд «Вiдкрита політика» Ирина Жданова.

Руководитель центра Донбасс-Украина ДонНТУ , который сейчас работает в Покровске, Анна Марина, говорит, что особых изменений в самом порядке поступления не произошло, но изменились сроки.

Произошли изменения в сроках подачи заявлений и в работе образовательных центров. Если дети хотят поступить на бюджетную форму обучения

«Изменений поступления в этом году не произошло. Единственное - произошли изменения в сроках подачи заявлений и в работе образовательных центров. Если дети хотят поступить на бюджетную форму обучения, они должны успеть подать заявление через образовательный центр до 22 июля. Таким образом, они успевают до 25-го сдать экзамены и принять участие в конкурсном отборе на места государственного заказа», – сказала Анна Марина.

Однако, если абитуриенты по каким-то причинам не смогут подать документы до 22 июля, но претендуют на бюджетные места, они имеют право сделать это и после указанного срока - до 26 сентября можно поступить на контракт и сразу после зачисления написать заявление о переводе на бюджет. Это одно из нововведений вступительной кампании.

«Абитуриенты, которые подали документы после 22 июля, могут смело писать заявление на имя ректора выбранного ВУЗа о переводе на бюджет. Для этой категории абитуриентов есть льготы», – говорит Ирина Жданова.

Обязательными предметами при поступлении являются украинский язык и история Украины. Третий предмет абитуриент выбирает сам согласно профилю учебного заведения.

Что касается отсутствующих документов украинского образца, то это уже забота ВУЗа, который выбрал абитуриент. После зачисления учебное заведение берет эти заботы на себя.

За четыре года работы центров «Донбасс – Украина», помощь при поступлении получили более четырех тысяч выпускников. Вчерашняя школьница, а теперь первокурсница Юлия дала совет нынешним выпускникам.

Не переживать и не думать, что на ВНО заканчивается жизнь. Есть уникальная возможность поступать через «Донбасс – Украина»

«Не переживать и не думать, что на ВНО заканчивается жизнь. Есть уникальная возможность поступать через «Донбасс – Украина». Я сдала ВНО не на большой бал, не на высокий, но тем не менее через вступительные экзамены я попала на бюджет. Это огромная возможность, легче учиться, реализовать себя. Главное – не переживать»

Дмитрий не знал об образовательных центрах и готовился к поступлению самостоятельно.

Здесь я себя чувствую свободнее – это самое главное. Здесь – жизнь, я так скажу

«Я поступал по ВНО. В этом была для меня сложность. Приходилось пересекать границу, приезжать, писать контрольные, чтобы сначала получить аттестат за 9-й класс, потом табель за 10-й класс и аттестат за 11-й класс. Сейчас через «Донбасс – Украина» можно просто приехать в ВУЗ, сдать экзамены и поступить. Это хорошая платформа, через которую каждый может поступить и для него все двери будут открыты. Здесь я себя чувствую свободнее – это самое главное. Здесь нет, к примеру, того же комендантского часа, здесь другая обстановка, здесь на тебя ничего не давит. Здесь – жизнь, я так скажу».

Семь ВУЗов Мариуполя, участвующих в программе «Донбасс – Украина», тоже начали прием абитуриентов. В некоторых из них, помимо всех льгот при поступлении, увеличено количество бюджетных мест. Городу по-прежнему нужны квалифицированные учителя, юристы и врачи.

А что до работы самих центров, то их сотрудники мечтают, чтобы все центры были закрыты, чтобы все жили в одной стране и вместе строили ее будущее.

Без линии разграничения.

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(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу. Якщо ви живете в ОРДЛО і хочете поділитися своєю історією – пишіть нам на пошту Donbas_Radio@rferl.org, у фейсбук чи телефонуйте на автовідповідач 0800300403 (безкоштовно). Ваше ім'я не буде розкрите).