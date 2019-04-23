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Подготовиться к внешнему независимому оцениванию, живя на неподконтрольной Киеву территории, можно дистанционно. Образовательная платформа «iLearn» – онлайн-проект, который позволяет бесплатно готовиться к ВНО, а также укреплять знания по основным предметам школьной программы, независимо от места проживания. В программу подготовки входят онлайн-курсы, ежедневные вебинары, где в реальном времени можно задать учителю вопрос, а также задания и тесты в формате ВНО. Создатели платформы говорят, что онлайн-проекта достаточно, чтобы подготовиться к успешной сдаче тестов. Конечно, пользоваться им могут не только выпускники из ОРДЛО. Детальнее о платформе, особенности курсов и заданий Радио Донбасс.Реалии поговорило с менеджером образовательных проектов общественного союза «Освитория» Александром Папишем.

– Всё началось с сотрудничества с интернатом в Черниговской области, где мы проводили для детей Stype-уроки с учителем математики, чтобы подготовить их к ВНО. Результаты интенсивных занятий на протяжении полугода нас удивили: дети поступили в КНЭУ на бюджет. Именно тогда мы решили сделать эту программу всеукраинской и доступной для каждого ребёнка.

Сегодня на платформе доступны ежедневные учебные вебинары и размещены онлайн-курсы по основным школьным предметам. А прошлой осенью было разработано обновление платформы и добавлено в её функционал геймификацию – некоторые игровые элементы. Это сделало процесс учёбы интерактивным и более интересным.

Во время регистрации на платформе пользователь создает своего виртуального героя, которого он может апргрейдить

Во время регистрации на платформе пользователь создает своего виртуального героя, которого он может апргрейдить. Для него можно покупать одежду, вещи за виртуальную валюту – учибаксы, которые насчитываются за прохождение тестов и просмотр учебных вебинаров.

Уровень, который приобретается во время обучения, могут видеть друзья, если они тоже ею пользуются. То есть, можно учиться вместе, просматривать, кто на каком уровне, у кого насколько крутой герой. Этот фановый игровой момент мотивирует детей учиться через соревнование, в хорошем смысле этого слова.

Платформа открыта для всех желающих по все Украине. Таким образом, мы расширили диапазон возможной аудитории, чтобы как можно больше детей могли удобно, интересно и доступно учиться.

– На платформе есть курсы, вебинары… Расскажите детальнее: что именно есть на платформе? И насколько её достаточно для подготовки к ВНО?

– Если говорить об онлайн-курсах, то, прежде всего, они помогут комплексно подготовиться к ВНО. Курсы разработаны в партнёрстве с командой студии онлайн-образования EdEra по основным школьным предметам: украинский язык и литература, история Украины, математика и биология.

В курсе по истории Украины исторические фигуры общаются в социальных сетях; князь Олег пишет письмо княгине Ольге через Telegram

Все онлайн-курсы построены по принципу микрообучения: необходимый для изучения учебный материал разбит на небольшие части, их постепенное изучение позволяет освоить весь учебный материал. Каждый курс состоит из 5–6 учебных модулей, в которых до 5–7 лекций. А в каждой лекции есть учебные видеоролики и задания для самоконтроля.

Особенность курсов в формате видеороликов: они фановые, их интересно просматривать, но при этом в них есть всё необходимое содержание, которое предусмотрено программой ВНО. Например, в курсе по истории Украины исторические фигуры общаются в социальных сетях, князь Олег пишет письмо княгине Ольге через Telegram.

Курс «Лайфхаки по украинскому языку и литературе», автором которого является кандидат филологических наук Игорь Хворостяный, вообще уникальный. Он помогает не только старшеклассникам. Мы получили много обратной связи от взрослой аудитории, которая просматривала ролики для улучшения своего уровня украинского языка. И им это помогло.

Ещё один полезный блок учебных материалов на платформе – вебинары, которые проводятся ежедневно в 16.00. На вебинарах преподаватели рассматривают сложные темы по программе ВНО, а также прорабатывают со слушателями прошлогодние задачи, с которыми у абитуриентов возникали трудности. К тому же, если у слушателя вебинара возникли вопросы или он нуждается в дополнительной консультации, – есть возможность обратиться к преподавателю через специальный чат.

Кроме заданий в онлайн-курсах и в вебинаров, на платформе размещены тесты нынешнего пробного ВНО в онлайн-формате. Анализируя полученную в прошлом году обратную связь от пользователей платформы, мы ещё раз убеждаемся, что наша работа не напрасна. Ученики, а уже студенты, рассказывают, что после полного прохождения курса, например, по украинскому языку сдали тесты ВНО на 180 баллов и выше. И таких отзывов много.

– Как и кем составлялась сама программа для обучения?

– Программы всех курсов составлена в соответствии с нынешними программами ВНО и УЦОКО (Украинский центр оценивания качества образования – ред.). Авторы курсов – эксперты-практики, у которых есть специальность, связанная с тематикой курса, и которые умеют подавать учебный материал интересно и доступно. Информацию обо всех авторах можно найти на регистрационной странице курсов.

– Распространяете ли информацию об этой платформе для детей, которые сейчас проживают в отдельных районах Донецкой и Луганской областей? И может ли эта платформа им помочь при обучении?

– Платформа открыта, самое главное условие доступа к ней – стабильный интернет и гаджет, с которого можно смотреть учебные материалы. Мы анализируем аудиторию, которая использует платформу: по статистике, около 2–3% пользователей с временно оккупированных территорий – Крыма и части Восточной Украины. Как мы понимаем, это старшеклассники, обучающиеся на платформе, чтобы потом поступать в украинские вузы.

Самой главной проблемой является неосведомлённость об этом ресурсе среди населения временно оккупированных территорий. Мы знаем, что там есть много детей, которым была бы интересна наша платформа. Но в силу ряда причин информация о таких возможностях к ним не доносится. Мы планируем расширять каналы выхода на эту целевую аудиторию. И, наверное, будем это прорабатывать с теми организациями, которые уже работают на временно оккупированных территориях. Физический доступ туда ограничен, информационный также. Поэтому в основном выход на нас происходит через интернет, социальные сети.

– Из-за определённой информационной изолированности насколько программа на вашей платформе подходит для старшеклассников, проживающих в ОРДЛО, чтобы сдать ВНО?

– Главное, чтобы было желание учиться, а также осведомлённость, что есть такая платформа. Для кого-то это может быть инструмент, который поможет сдать ВНО, а для кого-то поможет углубить свои знания по тому или иному предмету. По крайней мере, успешно сдать ВНО после обучения на платформе дети точно смогут.

– Поощряют ли детей, проживающих на неподконтрольных Киеву территориях, вступать в украинские вузы?

Учитывая те обстоятельства, которые сложились, вступление в украинский вуз – это реальная возможность самореализоваться. И дети это понимают

– Мне известно, что запрос, желание у детей есть: многие видят свое будущее именно в Украине. А учитывая те обстоятельства, которые сложились, вступление в украинский вуз – это реальная возможность самореализоваться. И дети это понимают.

Что касается государственных органов, то, в частности, в Министерстве образования и науки Украины успешно реализуют информационную кампанию о том, как дети с временно оккупированных территорий могут вступить в украинские вузы. Информационных и разъяснительных материалов много, в том числе и на сайте МОН.

– Какие ваши дальнейшие планы относительно образовательной платформы? Насколько я понимаю, это долгосрочный проект?

– У нас очень амбициозные планы как по разработке нового контента (онлайн-курсы по английскому языку, географии и физике), так и по расширению геймификации на платформе. Планируем добавить новые интересные и полезные игровые элементы, которые бы не только помогали успешно готовиться к ВНО, но и продолжали мотивировать детей к учёбе.

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(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу. Якщо у вас є тема для публікації чи відгук, пишіть нам: Donbas_Radio@rferl.org)