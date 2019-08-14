В Україні з’явився освітній омбудсмен – посада дісталася директору однієї з київських шкіл

Уряд на засіданні 14 серпня офіційно призначив директора школи у Києві Сергія Горбачова на посаду освітнього омбудсмена, повідомляє Міністерство освіти і науки.

«Сподіваємось, що вже найближчим часом уся організаційна робота буде завершена і омбудсмен почне свою діяльність», – заявила профільний міністр Лілія Гриневич.

17 травня Міносвіти оголосило про відбір кандидатів на посаду освітнього омбудсмена. Спеціально створена комісія розглянула всіх кандидатів та відібрала з них трьох. Переможцем став Сергій Горбачов.

Перший в Україні освітній омбудсмен займатиметься питаннями захисту прав здобувачів освіти, педагогічних та наукових працівників. Він не зможе поєднувати свою роботу з іншою діяльністю, окрім творчої та викладацької.

Сергій Горбачов має стаж роботи у сфері освіти і науки понад 13 років. У різний час був вчителем російської мови і літератури, до призначення – директором спеціалізованої столичної школи №148 з поглибленим вивченням української мови та літератури.