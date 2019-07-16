КСУ визнав конституційною мовну статтю закону про освіту – Гриневич

Конституційний суд України визнав такою, що відповідає Конституції, мовну норму закону «Про освіту», повідомила міністр освіти і науки Лілія Гриневич.

«Мовна стаття закону України «Про освіту» визнана конституційною!!! Надійні джерела, яким можна довіряти», – написала Гриневич 16 липня у фейсбуці.

16 липня КСУ в закритому режимі розглядав мовну норму закону «Про освіту».

Восени 2017 року набув чинності новий український закон про освіту. Норма закону щодо мови освіти, державної, викликала критику в деяких колах в Україні та за кордоном, зокрема, в Угорщині.

Перехідні положення закону передбачають: «особи, які належать до корінних народів, національних меншин України і розпочали здобуття загальної середньої освіти до 1 вересня 2018 року, до 1 вересня 2020 року продовжують здобувати таку освіту відповідно до правил, які існували до набрання чинності цим законом, з поступовим збільшенням кількості навчальних предметів, що вивчаються українською мовою».

Міністерство закордонних справ Угорщини заявляло про намір країни блокувати зближення України та ЄС через закон про освіту. Угорщина заблокувала засідання комісії Україна-НАТО, що мало відбутися в лютому 2018 року під час зустрічі міністрів оборони всіх країн-членів альянсу.

14 лютого 2018 року уряд України схвалив законопроект, який має внести зміни до перехідних положень закону «Про освіту» й продовжити перехідний період для імплементації мовної статті на 3 роки – до 2023-го.

Продовження перехідного періоду пропонувала Венеціанська комісія.

У жовтні 2018 року 48 народних депутатів оскаржили у КСУ мовну статтю закону про освіту.