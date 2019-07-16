Радіо Свобода Daily: Відсьогодні політична агітація має бути україномовною

Агітація – українською

Відсьогодні політична агітація повинна бути україномовною. Чинності набуває закон про державну мову, в тому числі ті його положення, які стосуються політичної агітації. Зокрема йдеться про статтю 18 цього закону, яка передбачає, поміж іншого, що матеріали передвиборної агітації в усіх її форматах (телебачення, радіо, зовнішня реклама, листівки і газети, інтернет-реклама) повинні бути українською мовою. В окремих населених пунктах україномовна політична реклама може дублюватися мовами меншин.

Зниження ціни на газ

«Нафтогаз» обіцяє знизити в липні ціну газ для населення. Вона буде на 648 гривень, тобто на 11,7% нижчою від червневої і складе 4 тисячі 905 гривень 67 копійок за 1 тисячу кубічних метрів. При цьому у відомстві наголосили, що це ціна без урахування податку на додану вартість і транспортних витрат. Також «Нафтогаз» нагадує, що це вже друге поспіль зниження вартості газу: в червні ціна блакитного палива була знижена на 436 гривень, або на 7,3 відсотка порівняно з травнем.

Кортеж Зеленського: аварія з дітьми та інші «пригоди»

Напередодні у Запорізькій області мікроавтобус із особовим складом Управління держохорони потрапив у ДТП з колоною автобусів, що перевозили дітей. Це сталося дорогою до Києва, обійшлося без жертв. Якщо провину працівників УДО доведуть, вони мають бути покарані, прокоментував президент України Володимир Зеленський на фейсбучній сторінці. Кортеж президента Володимира Зеленського все частіше опиняється у центрі уваги. Чому? В які саме скандали він уже встиг втрапити? Дивіться у відео.

​Майбутня Рада: прогнози американських експертів

Якою може бути коаліція у Верховній Раді України, хто може стати наступним прем’єром та кого сподіваються побачити на цій посаді у Вашингтоні? Звідки з’явився запит на «нові обличчя» та що робитимуть США, якщо Україна почне відмовлятися від захисту своїх національних інтересів? Про це та інші аспекти виборчої кампанії в Україні йшла розмова із американськими експертами в рамках спеціального проекту «Голосу Америки» «Вибори у Верховну Раду: оцінки, прогнози, небезпеки. Погляд з Вашингтона».

Скільки, коли, звідки: яку зброю Україна купує за кордоном

​Болгарські гранати, литовські патрони, чеські БМП. За роки війни на Донбасі, з 2014-го і дотепер, Україна не завжди могла забезпечити армію необхідною власною зброєю і технікою. Багато чого, ще й у розпал бойових дій, доводилося шукати за кордоном. Хто і що продавав Україні впродовж останніх років і звідки чекати допомоги у майбутньому? Розбиралися у цьому журналісти спеціального проекту Радіо Свобода «Донбас.Реалії».

Переможниця юніорського Вімблдону-2019

Цьогорічний Вімблдон став сенсаційним для українців. Вперше Еліна Світоліна пробилася до півфіналу, 18-річний Ілля Білобородько став першим українцем, який пробився до чвертьфіналу юніорського етапу, а Дар'я Снігур стала другою українкою, яка виборола трофей юніорського Вімблдону. Що ж про неї відомо? Читайте в матеріалі Радіо Свобода.

​Вірте у себе і перемагайте!

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