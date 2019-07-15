Із 16 липня політична агітація повинна бути україномовною – Нацрада

Із 16 липня набуває чинності закон про державну мову, в тому числі ті його положення, які стосуються політичної агітації, нагадує Національна рада з питань телебачення і радіомовлення.

Зокрема йдеться про статтю 18 цього закону, яка передбачає, поміж іншого, що матеріали передвиборної агітації в усіх її форматах (телебачення, радіо, зовнішня реклама, листівки і газети, інтернет-реклама), повинні бути українською мовою.

Крім того, в порядку, передбаченому законодавством щодо реалізації прав національних меншин та корінних народів, в окремих населених пунктах україномовна політична реклама може дублюватися мовами меншин.

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«Національна рада звертає увагу ліцензіатів на ці норми і нагадує телерадіоорганізаціям, що вони зобов’язані дотримуватися законодавства України щодо мови передвиборної агітації під час кампанії з позачергових виборів народних депутатів України, що відбудуться 21 липня 2019 року», – йдеться в заяві Нацради.

Верховна Рада України 25 квітня 278 голосами ухвалила закон «Про забезпечення функціонування української мови як державної». Перед тим депутати кілька тижнів розглядали понад дві тисячі правок, внесених до закону. Президент України 15 травня підписав закон про функціонування української мови як державної. Наступного дня закон був опублікований в офіційній пресі. Він має набути чинності – за винятком окремих положень – за два місяці з тієї дати, 16 липня.