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15 Липень 2019, Київ 00:07
Новини | Події

Мікроавтобус УДО потрапив в ДТП, авто президента у кортежі не було – офіс Зеленського

Постраждалих в результаті аварії немає

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У Офісі президента України повідомили, що 14 липня мікроавтобус із особовим складом Управління державної охорони дорогою з відрядження до Києва потрапив у ДТП, жертв немає.

«Автомобіля президента України серед машин, які потрапили в ДТП, не було. Крім мікроавтобуса, в ДТП потрапило ще два автомобілі, які рухались в попутному напрямку», – йдеться в повідомленні.

У ЗМІ раніше сьогодні з’явилася інформація, що на запорізькій трасі потрапила в аварію колона автобусів із дітьми з Кривого Рогу. За повідомленнями, відбулося зіткнення з одним із автомобілів президентського кортежу, ніхто не постраждав.

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