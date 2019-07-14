Мікроавтобус УДО потрапив в ДТП, авто президента у кортежі не було – офіс Зеленського

У Офісі президента України повідомили, що 14 липня мікроавтобус із особовим складом Управління державної охорони дорогою з відрядження до Києва потрапив у ДТП, жертв немає.

«Автомобіля президента України серед машин, які потрапили в ДТП, не було. Крім мікроавтобуса, в ДТП потрапило ще два автомобілі, які рухались в попутному напрямку», – йдеться в повідомленні.

У ЗМІ раніше сьогодні з’явилася інформація, що на запорізькій трасі потрапила в аварію колона автобусів із дітьми з Кривого Рогу. За повідомленнями, відбулося зіткнення з одним із автомобілів президентського кортежу, ніхто не постраждав.