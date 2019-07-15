«Нафтогаз» обіцяє знизити в липні ціну газу для населення

Компанія «Нафтогаз України» повідомила про нову ціну на природний газ для потреб населення, що діятиме в липні. Ця ціна, що стосується також інших споживачів за умовами покладання спеціальних обов’язків, буде на 648 гривень, або на 11,7 відсотка, нижча від червневої і складе 4 тисячі 905 гривень 67 копійок за 1 тисячу кубічних метрів.

При цьому в «Нафтогазі» наголосили, що це ціна без урахування податку на додану вартість і транспортних витрат, і кінцева ціна газу в регіонах буде залежати від тарифу на розподіл газу, встановленого НКРЕКП для відповідної обласної чи міської газорозподільчої компанії.

«Нафтогаз» нагадує, що це вже друге поспіль зниження вартості газу: в червні вартість газу була знижена на 436 гривень, або на 7,3 відсотка порівняно з травнем.

Нова ціна була розрахована відповідно до чинної редакції постанови уряду, яка передбачає, що «Нафтогаз» має обирати ціну, найнижчу серед чотирьох визначених показників: ціни для комерційних споживачів за попередній місяць, даних МЕРТ щодо середньої митної вартості газу за попередній місяць, середньозваженої ціни на Українській енергетичній біржі й ціни за урядовою постановою № 867 від 19 жовтня 2018 року. Цього разу найменшою виявилася ціна на Українській енергетичній біржі – за нею і була визначена вартість газу на липень.