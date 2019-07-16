«Ця практика є неприпустимою» – офіс Зеленського про приїзд Сійярто на Закарпаття

Заступник керівника Офісу президента України Вадим Пристайко заявив, що упродовж вчорашнього і сьогоднішнього дня на територію українського Закарпаття всупереч рекомендаціям офіційного Києва прибули дві делегації Угорщини, в тому числі голова МЗС Угорщини Петер Сійярто.

«В цей момент, коли відбувається підготовка до виборів, і така складна політична ситуація в Україні, можна було б як сусідній державі, дружній до нас, утриматися від таких поїздок. Саме така рекомендація була. На превеликий жаль, наші колеги не почули нас і вирішили діяти волюнтаристськи. Ми – цивілізована держава, ми намагаємося не забороняти в’їзд, наприклад, міністрові Сійярто, який сьогодні прибув», – сказав Пристайко на брифінгу в Києві.

За його словами, українська сторона рекомендувала очільникові угорського МЗС приїхати на зустріч до Києва для проведення консультацій політичного характеру.

«Ми готові були потім з ним (Сійярто – ред.) відвідати Закарпаття, зустрітися з усіма, з ким було необхідно, з ким хотілося б зустрітися. На жаль, нас угорська сторона не почула і вирішила робити так, як вона робить вже певний час. Я вважаю, що ця практика є неприпустимою», – сказав заступник керівника Офісу президента України.

15 липня МЗС України виступило із заявою, в якій висловило занепокоєння можливим втручанням Угорщини у внутрішні справи України перед виборами. Стурбованість української сторони викликала нещодавня зустріч прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана з головою Товариства угорської культури Закарпаття, народним депутатом України Василем Брензовичем у Будапешті, низка візитів у Закарпатську область України офіційних осіб Угорщини і публічних заяв агітаційного характеру з боку угорських чинників.

Угорсько-українські відносини вкотре загострилися після того, як Верховна Рада України 25 квітня ухвалила закон «Про забезпечення функціонування української мови як державної». В Угорщині негативно відреагували на ухвалення цього закону.

Раніше угорська сторона також різко критикувала ухвалення в Україні закону про освіту 5 вересня 2017 року, який, серед іншого, передбачає ширше впровадження навчання українською державною мовою також у навчальних закладах національних меншин.

Попри численні спроби угорської й української сторін врегулювати спірні питання дипломатичним шляхом, повного порозуміння досягти не вдалося. На відплату офіційний Будапешт намагається блокувати євроатлантичні ініціативи Києва.