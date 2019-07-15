В МЗС занепокоєні можливим втручанням Угорщини у внутрішні справи України перед виборами

У Міністерстві закордонних справ України висловили занепокоєння останніми діями угорської влади, які мають ознаки втручання у внутрішньополітичне життя України, заявив тимчасовий виконувач обов’язків міністра, заступник голови МЗС Єгор Божок (міністр Павло Клімкін нині перебуває у відпустці).

Як повідомили у прес-центрі міністерства, на зустрічі в МЗС із послом Угорщини в Україні Іштваном Ійдярто він повідомив, що стурбованість української сторони викликають нещодавня зустріч прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана з головою Товариства угорської культури Закарпаття, народним депутатом України Василем Брензовичем у Будапешті, низка візитів у Закарпатську область України офіційних осіб Угорщини і публічних заяв агітаційного характеру з боку угорських чинників на підтримку Брензовича і деяких інших кандидатів на позачергових виборах до Верховної Ради України 21 липня 2019 року.

Водночас, мовиться в повідомленні, «МЗС України з подивом дізналось, що, попри відповідну рекомендацію української сторони, 15 липня 2019 року в Закарпатську область України, користуючись дипломатичним паспортом, із неофіційним візитом прибув голова адміністрації прем’єр-міністра Угорщини Ґерґей Ґуяш для участі в публічному заході в Ужгородському районі».

«Вважаємо такі дії угорської сторони порушенням дипломатичних канонів та духу добросусідства. Українська сторона залишає за собою право на кроки для запобігання втручанню Угорщини у внутрішні справи України. Зважаючи на великий суспільний резонанс, що викликали в українському суспільстві згадані вище дії, угорській владі наполегливо рекомендовано до завершення виборчого процесу утриматись від подальших поїздок до Закарпаття та інших заходів, що можуть розцінюватись як агітація», – заявив чинний керівник МЗС України послові Угорщини.

Єгор Божок: «Наголосив послові Угорщини, що Будапешт має бути обачним і дотримуватися «червоних рис» при взаємодії з громадянами України угорського походження в Закарпатській області України»

Угорсько-українські відносини вкотре загострилися після того, як Верховна Рада України 25 квітня ухвалила закон «Про забезпечення функціонування української мови як державної». В Угорщині негативно відреагували на ухвалення цього закону.

Раніше угорська сторона також різко критикувала ухвалення в Україні закону про освіту 5 вересня 2017 року, який, серед іншого, передбачає ширше впровадження навчання українською державною мовою також у навчальних закладах національних меншин.

Попри численні спроби угорської й української сторін врегулювати спірні питання дипломатичним шляхом, повного порозуміння досягти не вдалося. На відплату офіційний Будапешт намагається блокувати євроатлантичні ініціативи Києва.