В МЗС занепокоєні можливим втручанням Угорщини у внутрішні справи України перед виборами

У Міністерстві закордонних справ України висловили занепокоєння останніми діями угорської влади, які мають ознаки втручання у внутрішньополітичне життя України, заявив тимчасовий виконувач обов’язків міністра, заступник голови МЗС Єгор Божок (міністр Павло Клімкін нині перебуває у відпустці).
Як повідомили у прес-центрі міністерства, на зустрічі в МЗС із послом Угорщини в Україні Іштваном Ійдярто він повідомив, що стурбованість української сторони викликають нещодавня зустріч прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана з головою Товариства угорської культури Закарпаття, народним депутатом України Василем Брензовичем у Будапешті, низка візитів у Закарпатську область України офіційних осіб Угорщини і публічних заяв агітаційного характеру з боку угорських чинників на підтримку Брензовича і деяких інших кандидатів на позачергових виборах до Верховної Ради України 21 липня 2019 року.
Водночас, мовиться в повідомленні, «МЗС України з подивом дізналось, що, попри відповідну рекомендацію української сторони, 15 липня 2019 року в Закарпатську область України, користуючись дипломатичним паспортом, із неофіційним візитом прибув голова адміністрації прем’єр-міністра Угорщини Ґерґей Ґуяш для участі в публічному заході в Ужгородському районі».
«Вважаємо такі дії угорської сторони порушенням дипломатичних канонів та духу добросусідства. Українська сторона залишає за собою право на кроки для запобігання втручанню Угорщини у внутрішні справи України. Зважаючи на великий суспільний резонанс, що викликали в українському суспільстві згадані вище дії, угорській владі наполегливо рекомендовано до завершення виборчого процесу утриматись від подальших поїздок до Закарпаття та інших заходів, що можуть розцінюватись як агітація», – заявив чинний керівник МЗС України послові Угорщини.
Єгор Божок: «Наголосив послові Угорщини, що Будапешт має бути обачним і дотримуватися «червоних рис» при взаємодії з громадянами України угорського походження в Закарпатській області України»
Угорсько-українські відносини вкотре загострилися після того, як Верховна Рада України 25 квітня ухвалила закон «Про забезпечення функціонування української мови як державної». В Угорщині негативно відреагували на ухвалення цього закону.
Раніше угорська сторона також різко критикувала ухвалення в Україні закону про освіту 5 вересня 2017 року, який, серед іншого, передбачає ширше впровадження навчання українською державною мовою також у навчальних закладах національних меншин.
Попри численні спроби угорської й української сторін врегулювати спірні питання дипломатичним шляхом, повного порозуміння досягти не вдалося. На відплату офіційний Будапешт намагається блокувати євроатлантичні ініціативи Києва.
Із 16 липня набуває чинності закон про державну мову, в тому числі ті його положення, які стосуються політичної агітації, нагадує Національна рада з питань телебачення і радіомовлення.
Зокрема йдеться про статтю 18 цього закону, яка передбачає, поміж іншого, що матеріали передвиборної агітації в усіх її форматах (телебачення, радіо, зовнішня реклама, листівки і газети, інтернет-реклама), повинні бути українською мовою.
Крім того, в порядку, передбаченому законодавством щодо реалізації прав національних меншин та корінних народів, в окремих населених пунктах україномовна політична реклама може дублюватися мовами меншин.
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«Національна рада звертає увагу ліцензіатів на ці норми і нагадує телерадіоорганізаціям, що вони зобов’язані дотримуватися законодавства України щодо мови передвиборної агітації під час кампанії з позачергових виборів народних депутатів України, що відбудуться 21 липня 2019 року», – йдеться в заяві Нацради.
Верховна Рада України 25 квітня 278 голосами ухвалила закон «Про забезпечення функціонування української мови як державної». Перед тим депутати кілька тижнів розглядали понад дві тисячі правок, внесених до закону. Президент України 15 травня підписав закон про функціонування української мови як державної. Наступного дня закон був опублікований в офіційній пресі. Він має набути чинності – за винятком окремих положень – за два місяці з тієї дати, 16 липня.
Центральна виборча комісія 15 липня завершила реєстрацію спостерігачів на позачергових парламентських виборах. Як повідомляє прес-служба комісії, всього зареєстровано 1 719 офіційних спостерігачів на виборах. З них 1 602 – від 22 міжнародних організацій і 117 – від 12 іноземних держав.
Зокрема 15 липня ЦВК зареєструвала 306 офіційних спостерігачів від міжнародних організацій, серед них – представники Світового конгресу українців, ГУАМ, Український конгресовий комітет Америки, Європарламент, ОБСЄ.
За даними ЦВК, від українських громадських організацій на виборах буде 7 482 спостерігача, від іноземних держав – 117 людей.
Серед міжнародних організацій, які делегуватимуть своїх представників на вибори Верховної Ради, немає Парламентської асамблеї Ради Європи (на відміну від виборів у 2014 році).
2 липня голова Верховної Ради України Андрій Парубій заявив, що відкликав своє запрошення для спостерігачів Парламентської асамблеї Ради Європи на дострокові парламентські вибори в Україні, призначені на 21 липня.
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Вже 3 липня делегація парламентаріїв ПАРЄ, які прибули в Україну для оцінки ситуації перед виборами, вирішила достроково залишити країну. Президент Парламентської асамблеї Ради Європи Ліліан Морі-Паск’є висловила жаль з приводу рішення українського парламенту і додала, що Україна, «як член Ради Європи, перебуває під процедурою моніторингу асамблеї і має зобов’язання запрошувати асамблею спостерігати за президентськими і парламентськими виборами».
26 червня Парламентська асамблея Ради Європи погодилася повернути делегацію Росії без жодних санкцій. Після дебатів депутати ПАРЄ відхилили всі поправки, запропоновані представниками України, Грузії, Великої Британії, Латвії та інших держав. На знак протесту залу засідань ПАРЄ залишили делегації з України, Польщі, Грузії, Латвії, Литви, Естонії і Словаччини.
Позачергові парламентські вибори в Україні призначені на 21 липня.
Національна поліція працюватиме в посиленому режимі з 15 по 28 липня у зв’язку з парламентськими виборами, повідомляє заступник голови Національної поліції Олександр Фацевич.
За словами Фацевича, переведення особового складу на посилений режим починається на наступний день після початку завезення бюлетенів на окружні виборчі дільниці 14 липня.
«Завдання Нацполіції – це збереження всієї документації, яка знаходиться на окружних виборчих дільницях. Крім того, поліцейські забезпечують публічну безпеку та правопорядок під час перевезення бюлетенів. Також наголошую на співпраці зі спостерігачами, які беруть участь у виборчому процесі, та оперативному реагуванні на будь-які порушення у сфері виборчого процесу», – наводить слова заступника голови відомства прес-служба Нацполіції.
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Як повідомив Фацевич, з початку передвиборчої кампанії правоохоронці зареєстрували 4 157 заяв та повідомлень, пов’язаних із виборами: 2 587 з них стосуються незаконною агітації, ще 422 – підкупу виборців.
«Загалом з початку передвиборчої кампанії поліція внесла відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань по 210 фактам. Зокрема, 157 кримінальних проваджень стосуються порушень виборчого законодавства, ще 53 кримінальних проваджень – пов’язані із проведенням виборчої кампанії. Також складено 817 адміністративних протоколів», – йдеться в повідомленні поліції.
Позачергові парламентські вибори в Україні заплановані на 21 липня.
П’ятий президент України Петро Порошенко заявив, що володіє інформацією про високу ймовірність повернення в Україну до дня виборів, 21 липня, утримуваних Росією українських моряків.
«Маю інформацію, що на 90% що наші моряки можуть бути звільнені до дня виборів, до 21 липня. Молюся, щоб це було, і мені байдуже, хто на це натягне ковдру, і на кого Путін покладе у зв’язку з виборчими процесами причину або позитив. Я дуже прагну, щоб вдома опинилися наші герої», – сказав Порошенко в інтерв’ю програмі «Сьогодні.Підсумки» на телеканалі «Україна».
Жодних деталей, зокрема щодо того, звідки у нього така інформація, Порошенко не вказав.
11 липня президент України Володимир Зеленський мав телефонну розмову з президентом Росії Володимиром Путіним. Пізніше в Офісі українського президента заявили, що ключовим в у бесіді було питання про звільнення полонених українських військових моряків, захоплених Росією в листопаді 2018 року. У Кремлі заявили, що це була перша розмова Зеленського і Путіна «з ініціативи української сторони».
25 листопада 2018 року військовослужбовці Росії біля берегів Криму таранили, обстріляли та захопили артилерійські катери «Бердянськ» і «Нікополь» та буксир «Яни Капу». На борту перебували 24 українські моряки. Москва звинувачує українських військовослужбовців у «незаконному перетині кордону». Україна наполягає, що зіткнення відбулося в нейтральних водах, і вважає захоплених моряків військовополоненими.
Міжнародний трибунал з морського права 25 травня зобов'язав Росію негайно звільнити військові кораблі і повернути їх під контроль України. У Міністерстві закордонних справ Росії заявляли, що у Трибуналу ООН немає юрисдикції розглядати цю справу.
Партія «Слуга народу» поки відмовилася від нового логотипу з велосипедом і булавою та вирішила залишитися із перевіреним на президентських виборах «зе-дизайном», заявив очільник передвиборчого штабу Олександр Корнієнко.
«Це на майбутнє такий стиль. Ми його презентували, показали, що він у якийсь момент буде такий. Поки що ж вирішили залишитися з нашим «зе-дизайном», який нас привів до перемоги Володимира Зеленського на президентських виборах. Ми подивилися: раз він привів нас одного разу до перемоги, то, може, вдруге приведе. Вирішили поки що на цьому дизайні зупинитися», – сказав Корнієнко.
Наприкінці травня «Слуга народу» представила логотип, на якому зображений силует чоловіка на велосипеді з піднятою до гори булавою.
Дострокові вибори до Верховної Ради відбудуться 21 липня.
Президент України Володимир Зеленський закликає до 20 грудня облаштувати контрольні пункти в’їзду-виїзду на адмінкордоні з анексованим Росією Кримом. В іншому випадку він погрожує звільнити новопризначеного голову Херсонської обласної державної адміністрації Юрія Гусєва.
Голова ОДА зазначив, що завершення першого етапу облаштування КПВВ (створення режимних зон) планується до 15 листопада.
Натомість президент України наголосив, що реалізувати другий завершальний етап проекту – створення сервісних центрів з автовокзалами та центрами надання адміністративних послуг – необхідно до 20 грудня цього року.
«Давайте в 20 числах грудня – цього буде достатньо. Якщо ні – новий голова ОДА залишиться в минулому. Це – чесно», – заявив Зеленський.
Як повідомляє сайт Офісу президента, учасники наради з питань реалізації проектів облаштування КПВВ «Чонгар» і КПВВ «Каланчак» розповіли Зеленському, що для реалізації першого етапу проекту буде достатньо вже виділених для цього 100 мільйонів гривень. Натомість поки у держбюджеті не передбачені 70 мільйонів гривень для другого етапу. Президент пообіцяв посприяти, щоб облаштування КПВВ профінансовали повністю.
Керівник передвиборчого штабу «Слуги народу» Олександр Корнієнко в інтерв’ю Радіо Свобода розповів, що в партії наразі не бачить підстав проводити дострокові місцеві вибори.
Тож, за його словами, «поки що» місцеві вибори, як і планувалося, відбудуться у 2020 році.
«У нас зараз немає такої позиції, що їх треба терміново проводити. Почнемо з того, що поки що законодавчо немає підстав, щоб Верховна Рада призначила всі місцеві вибори. Немає такого. Якщо якась місцева рада вирішить, це її право... Якщо будуть окремі випадки, ми будемо їх розглядати. У цілому ми поки що орієнтуємося в графіку їх провести. І за цей час довести адміністративно-територіальну реформу до її логічного завершення», – сказав Корнієнко в інтерв’ю Радіо Свобода.
Корнієнко зауважив, що «Слуга народу» продовжуватиме реформу децентралізації, замінюючи адміністрації на префектури.
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«Ми вважаємо реформу децентралізації однією з вдалих. Ми про це завжди говоримо. Але її треба довести до пуття. У нас в програмі написана позиція, що децентралізацію ми будемо продовжувати і з заміною адміністрацій на префектури в сучасному європейському значенні. Зрозуміло, що це потребуватиме змін до Конституції. Тому, якщо потребуватиме, їх будемо робити», – зазначив він.
Позачергові парламентські вибори в Україні заплановані на 21 липня.
У «Слузі народу» сподіваються провести перше засідання новообраного складу Верховної Ради у серпні, розповів в ефірі Радіо Свобода керівник передвиборчого штабу партії Олександр Корнієнко.
За його словами, у партії планують не чекати крайнього терміну, який передбачає закон.
«Ми плануємо раніше, ніж закон це визначає. Це точно. 15-е (серпня – ред.) – це так, може, ще рано… До речі, гарна ідея, прив’язати це до Дня Незалежності», – сказав Корнієнко.
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Відповідно до Конституції, на своє перше засідання Рада має зібратися до 9 вересня 2019 року включно, тобто «не пізніше ніж на тридцятий день після офіційного оголошення результатів виборів».
Позачергові парламентські вибори в Україні заплановані на 21 липня.
Кумівство дружини співзасновника партії «Опозиційна платформа – За життя» Віктора Медведчука і кандидата в депутати Андрія Холодова не є підставою для виключення останнього із виборчого списку «Слуги народу». Про це в ефірі Радіо Свобода заявив керівник передвиборчого штабу партії Олександр Корнієнко.
«Такі, навіть не родинні, а релігійно-традиційні зв’язки, і вони не між паном Андрієм і паном Медведчуком, а вони між дружиною пана Андрія і дружиною пана Медведчука», – зазначив в ефірі Радіо Свобода Олександр Корнієнко.
На питання, чи брало до уваги керівництво партії повідомлення журналістів-розслідувачів про цигарковий «тіньовий» бізнес Холодова у Києві, Корнієнко відповів, що ця інформація потребує перевірки.
«Це взагалі інформація, яку треба дуже ретельно перевіряти і дуже... Нам з того розслідування не було зрозуміло, чи це правда, чи це знову якісь махінації», – відповів він.
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Також він додав, що вілла у Відні за 6 мільйонів євро, яку має у власності Холодов, також не викликає питань у керівництва партії.
«Ну, розслідувачі щось про якісь вілли казали за кордоном. Якщо у нас це вже проблема, що вілла за кордоном...» – сказав він.
Андрій Холодов залишається кандидатом в депутати від партії і вже не може бути вилучений зі списку, резюмував керівник штабу партії «Слуга народу».
«Ми вже не можемо вилучати. Вже процедура скінчилася. Тобто до 8-го (липня – ред.) можна було», – зазначив він.
Джерела журналістів серед учасників ринку називають Андрія Холодова «тіньовим бізнесменом», який заробляє на роздрібній торгівлі цигарками у столичних кіосках. Зокрема, активісти руху «Чесно» прослідкували і формальний зв’язок Андрія Холодова з підприємствами, види діяльності яких пов’язані з утриманням МАФів. Це зв’язок через дружину та брата Андрія Холодова.
Офіційно Андрій Холодов є бенефіціаром заводу «Ефкон-вікна» в столиці. Цей завод виробляє алюмінієвий профіль та інші будівельні конструкції з цього металу.
Його дружина Катерина Шаховська, на яку записана вілла у Відні, є дизайнеркою одягу та кумою Оксани Марченко – дружини співзасновника партії «Опозиційна платформа – За життя», кума російського президента Володимира Путіна Віктора Медведчука.
Також журналісти дослідили, що Холодов мешкає поміж двома країнами, Україною та Австрією. При цьому сукупна тривалість його перебування за кордоном більша, ніж дозволено вимогами законодавства щодо безперервного проживання кандидата в депутати в Україні протягом останніх п’яти років.
Центральна виборча комісія України відмовилася реєструвати 17 офіційних спостерігачів від Бюро демократичних інститутів і прав людини Організації з безпеки і співпраці в Європі (БДІПЛ ОБСЄ), які є громадянами Росії.
Рішення ухвалили на засіданні ЦВК 12 липня, повідомляє прес-служба відомства.
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«Комісія відмовила в реєстрації 17 офіційних спостерігачів від Бюро демократичних інститутів і прав людини Організації з безпеки і співпраці в Європі. Рішення ухвалили у зв’язку з тим, що вказані особи є громадянами Російської Федерації, які згідно із вимогами закону України «Про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях» не можуть бути офіційними спостерігачами», – йдеться в повідомленні.
У ЦВК додали, що станом на 12 липня зареєстрували 1 413 офіційних спостерігачів на позачергових виборах народних депутатів України. Зокрема: від 10 іноземних держав зареєстровано 58 офіційних спостерігачів, від 15 міжнародних організацій – 1 355 офіційних спостерігачів.
Позачергові парламентські вибори в Україні заплановані на 21 липня.
Поліція зареєструвала 3383 заяв про правопорушення під час передвиборної кампанії, повідомляє Міністерство внутрішніх справ України.
Як заявив 12 липня радник міністра внутрішніх справ – голова координаційного штабу МВС Іван Стойко, кількість повідомлень про порушення виборчого законодавства щодня зростає в різних регіонах України.
«З початку передвиборчої кампанії позачергових парламентських виборів поліція вже зареєструвала 3383 звернення про порушення виборчого законодавства. Відкрито 167 кримінальних проваджень і складено 695 адмінпротоколів. Тільки за минулу добу, 11 липня, зафіксовано 324 повідомлень, відкрито 25 кримінальних проваджень і складено 101 адміністративний протокол. Це говорить про те, що за ці 10 днів, судячи з учорашньої доби, ми будемо проходити пік кампанії, яка закінчиться вже наступної п’ятниці», – цитує Стойка прес-служба МВС.
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Радник міністра внутрішніх справ додав, що найбільше повідомлень стосуються незаконної агітації, підкупу виборців, хуліганства. Лідерами з реєстрації правопорушень є Київ, Запорізька, Харківська, Одеська, Донецька і Луганська області.
За словами Стойка, з 15 липня правоохоронці всіх органів системи МВС: Національна поліція, Національна гвардія, Державна служба з надзвичайних ситуацій, Державна прикордонна і міграційна служби переходять на посилений варіант несення служби.
Позачергові парламентські вибори в Україні відбудуться 21 липня.
Голова Верховної Ради 8-го скликання Андрій Парубій завершив останнє пленарне засідання 10-ї сесії цього складу парламенту.
Наприкінці пленарного засідання він нагадав, що 12 липня – останній день роботи народних депутатів 8 скликання в сесійній залі.
«Нагадую всім, що наступного тижня, з 15 по 19 липня, народні депутати працюють у комітетах, комісіях і фракціях. Шановні народні депутати, 10-а сесія Верховної Ради України 8-го скликання завершить свою роботу 19 липня 2019 року, а останнє пленарне засідання 10-ї сесії Верховної Ради України 8-го скликання оголошую закритим», – сказав він.
Народні депутати завершили засідання, заспівавши гімн України.
Верховна Рада 8-го скликання була обрана на позачергових парламентських виборах восени 2014 року. Народні депутати цього скликання офіційно набули своїх повноважень 27 листопада 2014 року.
Чергові вибори парламенту за законом мали б відбутися 27 жовтня 2019 року, але новообраний президент Володимир Зеленський заявив про розпуск Верховної Ради в день своєї інавгурації 20 травня.
Вже 24 травня в Україні розпочалася виборча кампанія до Верховної Ради. Позачергові вибори парламенту України відбудуться 21 липня.
Шостий апеляційний адміністративний суд Києва визнав незаконною постанову Центральної виборчої комісії, яка скасувала реєстрацію колишнього заступника генерального прокурора Рената Кузьміна кандидатом у народні депутати, повідомив адвокат Артем Захаров у Facebook.
Відповідне рішення суду оприлюднене на сторінці Кузьміна.
5 липня Центральна виборча комісія скасувала реєстрацію Кузьміна як кандидата в народні депутати за списком партії «Опозиційна платформа – За життя». У відомстві пояснили, що отримали від СБУ інформацію про те, що Кузьмін не проживав в Україні протягом п’яти років до виборів. Це, згідно з законодавством, є умовою для участі у парламентських виборах.
Центральна виборча комісії України скасувала реєстрацію кандидата в народні депутати від «Слуги народу» по 169 округу у Харкові Олександра Куницького.
Відповідна скарга надійшла від іншого кандидата по 169 округу – Олега Петриченка.
ЦВК пояснила, що за даними Державної прикордонної служби, у період з 15 березня до 5 грудня 2015 року Куницький виїжджав за межі України на 264 дні. Відповідно, він не дотримався вимоги Конституції України та закону щодо проживання в Україні протягом останніх п’яти років.
«Доводи Куницького щодо його тривалої відсутності у 2015 році на території України у зв’язку з перебуванням у службових відрядженнях, які стосувалися виконання редакційних завдань ІП «1+1 продакшн» та його громадської діяльності як члена громадської організації «Всеукраїнське студентське братство «Еліта нації», комісією не приймаються до уваги», – заявили в ЦВК.
У відомстві наголошують, що службовим відрядженням вважається поїздка працівника за розпорядженням керівника органу державної влади, підприємства, установи та організації на певний строк до іншого населеного пункту для виконання службового доручення поза місцем його постійної роботи (за наявності документів, що підтверджують зв’язок службового відрядження з основною діяльністю підприємства). Куницький не надав підтвердження трудових відносин.
Сам екскандидат у Facebook заявив, що членів ЦВК «замотивував» інший кандидат у народні депутати в 169 окрузі – Олександр Грановський, який зараз є народним депутатом від «Блоку Петра Порошенка». Він стверджує, що оскаржить рішення комісії в суді.
Грановський ці звинувачення не коментував.
Олександр Куницький – блогер, автор YouTube-каналу ZPsanek.
Дострокові парламентські вибори відбудуться 21 липня.
Центральна виборча комісія на своєму засіданні 10 липня скасувала реєстрацію ще 26 кандидатів у народні депутати, повідомляє прес-служба ЦВК.
«Розглянувши заяви кандидатів у народні депутати України, які балотуються в одномандатних виборчих округах, висунутих політичними партіями і у порядку самовисування, про відмову балотуватися кандидатами в народні депутати України, а також заяву політичної партії про скасування рішення щодо реєстрації кандидата в народні депутати України на позачергових виборах народних депутатів України 21 липня 2019 року, комісія скасувала реєстрацію 26 кандидатів у народні депутати України», – йдеться в повідомленні.
Позачергові парламентські вибори в Україні відбудуться 21 липня. Центральна виборча комісія раніше зареєструвала близько трьох тисяч кандидатів-мажоритарників і 22 політичні партії.
Центральна виборча комісія на засіданні 10 липня зареєструвала ще 76 офіційних спостерігачів від іноземних держав і міжнародної організації, йдеться в повідомленні прес-служби ЦВК.
Зокрема, зареєстровані 68 спостерігачів від громадської спілки «Міжнародне співтовариство з прав людини», один – від Литви, троє – від Португалії, четверо – від Швеції.
«Таким чином, станом на 10 липня комісією зареєстровано 598 офіційних спостерігачів на позачергових виборах народних депутатів України. А саме: від восьми іноземних держав – 51 офіційного спостерігача, від 12 міжнародних організацій – 547 офіційних спостерігачів», – йдеться в повідомленні.
Позачергові вибори парламенту України відбудуться 21 липня.
Громадяни України можуть змінити місце голосування для участі у позачергових парламентських виборах також і найближчі вихідні, повідомили у прес-службі ЦВК.
У комісії нагадали, що для здійснення тимчасової зміни місця голосування залишилося всього 5 днів.
«Задля щонайбільшого сприяння виборцям у реалізації цього права органи ведення ДРВ працюватимуть у повноцінному робочому режимі і у вихідні дні 13 та 14 липня», – йдеться у повідомленні.
У ЦВК закликали виборців, які мають намір тимчасово змінити місце голосування, не зволікати зі зверненням до органу ведення Держреєстру виборців.
Загалом кількість виборців, які скористались тимчасовою зміною місця голосування станом на 10 липня, перевищила 109 тисяч.
Наприкінці травня ЦВК спростила процедуру зміни місця голосування – тепер потрібні лише відповідна заява і паспорт.
Позачергові парламентські відбудуться 21 липня.
Окружний адміністративний суд міста Києва 9 липня розглянув справу за позовом Рената Кузьміна до голови Верховної Ради Андрія Парубія щодо протиправності його дій, і відмовив у задоволенні позову, повідомила прес-служба суду.
«Суд відмовив у задоволенні позову, мотивувавши своє рішення тим, що оскаржувані дії є діями відповідача як Голови Верховної Ради України під час проведення пленарного засідання, а не як кандидата у народні депутати України. На думку суду, вказані заяви Парубія як голови ВРУ не є формою політичної агітації, а його повідомлення не висвітлюють діяльності відповідача, як кандидата у народні депутати», – йдеться в повідомленні.
У суді додали, що оскільки справа пов’язана із виборчим процесом, її розглянули оперативно – протягом двох днів після надходження позовної заяви.
8 липня ексзаступник генерального прокурора Ренат Кузьмін подав позов до суду проти спікера Верховної Ради Андрія Парубія через запит останнього до силовиків щодо проживання Кузьміна в Україні упродовж останніх п’яти років.
5 липня Центральна виборча комісія скасувала реєстрацію Кузьміна як кандидата в народні депутати за списком партії «Опозиційна платформа – За життя». У відомстві пояснили, що отримали від СБУ інформацію про те, що Кузьмін не проживав в Україні протягом п’яти років до виборів. Це, згідно з законодавством, є умовою для участі у парламентських виборах.
3 липня голова Верховної Ради Андрій Парубій закликав Службу безпеки України, Генеральну прокуратуру та Державну прикордонну службу надати свідчення щодо того, чи проживав в Україні протягом останніх п’яти років Ренат Кузьмін, ексголова Адміністрації президента часів Віктора Януковича Андрій Клюєв і блогер Анатолій Шарій, зареєстровані кандидатами на виборах президента. Назабаром після цього запиту усі троє були зняті з виборів.
Позачергові парламентські вибори мають відбутися 21 липня.
Андрій Холодов, який балотується у Верховну Раду за списком партії «Слуга народу» під номером 22, мешкає поміж двома країнами, Україною та Австрією, при чому сукупна тривалість його перебування за кордоном більша, ніж дозволено вимогами законодавства щодо безперервного проживання кандидата в депутати в Україні протягом останніх п’яти років. Про це повідомляють журналісти програми «Схеми: корупція в деталях» (спільний проект Радіо Свобода і телеканалу «UA:Перший»).
Журналісти проаналізували дані за декілька років, отримані від джерел у Державній прикордонній службі. Найбільш показовим є 2015 рік: Андрій Холодов щонайменше 204 дні протягом цього року знаходився за межами України. Журналісти проаналізували дані його перельотів з початку січня по кінець грудня, переважна більшість яких – до Відня. В елітному районі австрійської столиці, як розповідали «Схеми», родина Холодова має віллу за 6 мільйонів євро.
Водночас, відповідно до закону «Про вибори народних депутатів України», ним може бути обрано громадянина України, який на день виборів досяг 21 року, має право голосу і проживає в Україні протягом останніх п’яти років.
У свою чергу, закон «Про громадянство України» визначає безперервне проживання як таке, якщо разовий виїзд особи за кордон у приватних справах не перевищував 90 днів, а в сумі за рік – 180 днів, та встановлює, що «не є порушенням вимоги про безперервне проживання виїзд особи за кордон у службове відрядження, на навчання, у відпустку, на лікування за рекомендацією відповідного медичного закладу або зміна особою місця проживання на території України».
Аналітик громадянської мережі «Опора» Олександр Клюжев пояснює: «У разі виявлення ЦВК порушень кандидатом конституційного вимоги щодо проживання в Україні протягом останніх п'яти років, комісія приймає рішення про скасування реєстрації такої особи. Таке повноваження ЦВК передбачене частиною п’ятою статті 61 Закону України «Про вибори народних депутатів України».
Сам Холодов на прохання журналістів про коментар не відповів.
Джерела журналістів серед учасників ринку називають Андрія Холодова «тіньовим бізнесменом», який заробляє на роздрібній торгівлі цигарками у столичних кіосках. Зокрема, активісти руху «Чесно» прослідкували і формальний зв’язок Андрія Холодова з підприємствами, види діяльності яких пов’язані з утриманням МАФів. Це зв’язок через дружину та брата Андрія Холодова.
Офіційно Андрій Холодов є бенефіціаром заводу «Ефкон-вікна» в столиці. Цей завод виробляє алюмінієвий профіль та інші будівельні конструкції з цього металу.
Його дружина Катерина Шаховська, на яку записана вілла у Відні, є дизайнеркою одягу та кумою Оксани Марченко – дружини співзасновника партії «Опозиційна платформа – За життя», кума російського президента Володимира Путіна Віктора Медведчука.
Як писала Українська правда, ЦВК направила партії Зеленського лист з інформацією про можливе подвійне громадянство чи непроживання в Україні протягом 5 років щодо чотирьох кандидатів, серед яких – Андрій Холодов.
Раніше Центральна виборча комісія скасувала реєстрацію ексзаступника генерального Рената Кузьміна як кандидата в народні депутати за списком партії «Опозиційна платформа – За життя». Таке рішення ЦВК ухвалила одностайно 5 липня.
За словами заступника голови ЦВК Євгена Радченка, таке рішення комісія ухвалила, отримавши від СБУ інформацію про те, що Кузьмін не проживав в Україні протягом п’яти років до виборів.
ЦВК також скасувала реєстрацію Клюєва і Шарія.
137 500 гривень незаконного внеску на підтримку кандидата в президенти України Валентина Наливайченка конфіскують до державного бюджету, повідомило Національне агентство з питань запобігання корупції.
У відомстві зазначили, що Вінницький міський суд визнав неназвану фізичну особу винною в порушенні порядку надання добровільного внеску до виборчого фонду кандидата в президенти.
«Суд постановив застосувати до внескодавця стягнення у вигляді штрафу у розмірі 1190 гривень на користь держави, з конфіскацією суми внеску в розмірі 137 500 гривень», – заявили в НАЗК.
Наливайченко не коментував повідомлення від Національного агентства з питань запобігання корупції.
Під час виборів президента 2019 року Наливайченко отримав у свій виборчий фонд понад 6,5 мільйона гривень добровільних внесків фізичних осіб. У першому турі виборів кандидат отримав 0,22% голосів.
Комітет виборців України закликає кандидатів у народні депутати оприлюднити декларації про доходи та майновий стан за 2018 рік перед дочасними виборами у Верховну Раду 21 липня.
«Станом на зараз виборці мають доступ лише до декларацій тих кандидатів, які є особами, уповноваженими на виконання функцій держави або місцевого самоврядування. Тобто, чинними народними депутатами, міністрами тощо. Однак громадяни не мають доступу до декларацій всіх інших кандидатів у народні депутати», – йдеться в повідомленні на сторінці КВУ.
У комітеті вважають, що така ситуація спричинена недосконалістю виборчого законодавства, яке не передбачає подачу декларацій на позачергових виборах народних депутатів.
«Внаслідок такої ситуації кандидати у народні депутати опинилися в нерівних умовах. Адже частина із них оприлюднили декларації відповідно до свого місця роботи, тоді як інші – декларацій не показали. При цьому серед понад 5 тисяч кандидатів є значна кількість осіб, які не працювали впродовж останніх років в органах державної влади чи органах місцевого самоврядування, а тому декларацій не подавали взагалі. В результаті громадяни позбавлені можливості проаналізувати фінансовий стан всіх без винятку кандидатів», – вказали у КВУ.
Позачергові парламентські вибори в Україні заплановані на 21 липня.
Верховний суд України пояснив, що скасував рішення першої інстанції щодо проведення ЦВК повторного жеребкування, оскільки не побачив у діях комісії дискримінаційного ставлення до суб’єктів виборчого права. Таким чином прес-служба суду 8 липня прокоментувала скасування рішення Шостого апеляційного суду щодо зобов’язання провести повторне жеребкування партій перед дочасними виборами у Верховну Раду, відповідно до позову Аграрної партії України.
«Реєстрація кандидатів у народні депутати України, включених до виборчого списку Політичної партії «Рух нових сил Михайла Саакашвілі» у загальнодержавному виборчому окрузі, відбувалась на виконання судових рішень та поза межами етапу реєстрації кандидатів у народні депутати України на позачергових виборах народних депутатів України 21 липня 2019 року. Прийнявши оскаржувану постанову, ЦВК забезпечила реалізацію принципів рівності політичних партій – суб’єктів виборчого процесу та принцип вільних виборів», – йдеться в повідомленні.
У суді зазначили, що оскаржуване Аграрною партією рішення ЦВК «жодним чином не вплинуло на рівні правові можливості для реалізації її виборчих прав, а також виборчих прав інших».
«За оцінкою колегії суддів, комісія не допустила дискримінаційного ставлення у спірних правовідносинах до жодного із суб’єктів цих відносин, як на тому наполягає позивач», – додали у суді.
Напередодні у ЦВК повідомили, що Верховний суд України задовольнив апеляцію комісії та скасував рішення Шостого апеляційного суду щодо зобов’язання провести повторне жеребкування партій перед дочасними виборами у Верховну Раду.
Раніше у ЦВК припускали, що поліграфічний комбінат «Україна» може не встигнути надрукувати оновлені бюлетені, якщо доведеться проводити повторне жеребкування.
ЦВК заявляла, що не погоджується із рішенням Шостого апеляційного адміністративного суду, який 4 липня ухвалив рішення про пережеребкування на вимогу Аграрної партії. Голова комісії Тетяна Сліпачук ввечері 4 липня повідомила, що надруковані вже понад п’ять мільйонів бюлетенів.
26 червня Центральна виборча комісія провела жеребкування щодо визначення номерів політичних партій для розміщення їхніх назв у виборчому бюлетені.
30 червня ЦВК внесла до виборчого бюлетеня партію «Рух нових сил» колишнього президента Грузії й ексголови Одеської обласної державної адміністрації Міхеїла Саакашвілі. Партію включили до бюлетеня під номер 22 без проведення жеребкування. Міхеїл Саакашвілі згодом заявив, що виступає проти повторного жеребкування.
3 липня Аграрна партія України заявила, що подала позов до суду через те, що ЦВК не проводила жеребкування для внесення в бюлетень партії Саакашвілі.
Позачергові парламентські вибори в Україні заплановані на 21 липня.
Ексзаступник генерального прокурора Ренат Кузьмін подав позов до суду проти спікера Верховної Ради Андрія Парубія через запит останнього до силовиків щодо проживання Кузьміна в Україні упродовж останніх п’яти років, повідомила прес-служба Окружного адміністративного суду міста Києва
«Надійшов позов Рената Кузьміна до кандидата у народні депутати Андрія Парубія. Серед вимог позову – визнання протиправним звернення Андрія Парубія до Генеральної прокуратури України, Служби безпеки України, Державної прикордонної служби України з вимогою надати відомості щодо проживання Рената Кузьміна протягом останніх п’яти років на території України та перетину ним кордону», – йдеться в повідомленні.
За даними суду, наразі вирішується питання про відкриття провадження у справі.
5 липня Центральна виборча комісія скасувала реєстрацію Кузьміна як кандидата в народні депутати за списком партії «Опозиційна платформа – За життя». У відомстві пояснили, що отримали від СБУ інформацію про те, що Кузьмін не проживав в Україні протягом п’яти років до виборів. Це, згідно з законодавством, є умовою для участі у парламентських виборах.
3 липня голова Верховної Ради Андрій Парубій закликав Службу безпеки України, Генеральну прокуратуру та Державну прикордонну службу надати свідчення щодо того, чи проживав в Україні протягом останніх п’яти років Ренат Кузьмін, ексголова Адміністрації президента часів Віктора Януковича Андрій Клюєв і блогер Анатолій Шарій, зареєстровані кандидатами на виборах президента. Назабаром після цього запиту усі троє були зняті з виборів.
Позачергові парламентські вибори мають відбутися 21 липня.
Кандидат у народні депутати Надія Савченко по 51 виборчому округу планує проводити агітацію на підконтрольній бойовикам території Донецької області. У коментарі виданню «Новости Донбасса» вона розповіла, що очікує на всі необхідні перепустки.
«Округ не закінчується Зайцевим, Бахмутом, Пісками, Жованкою і «Майорськом» тут. Округ продовжується в Горлівці, округ продовжується на окупованій території. Я не дуже розумію, чому кандидати не прагнуть все ж таки отримати всі необхідні перепустки, як це зробила я, і їхати на ту територію та починати говорити з людьми… Так, я збираюся туди їхати. Я сподіваюся, що мені врешті-решт видадуть перепустку», – сказала Савченко.
Дострокові парламентські вибори заплановані на 21 липня.
У 2014 році Савченко стала народним депутатом, очоливши список партії «Батьківщина». На той час вона перебувала під арештом у Росії за звинуваченням у вбивстві двох журналістів у зоні збройного конфлікту на Донбасі.
Наразі українська влада звинувачує Савченко в підготовці терактів. Вона це заперечує.
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