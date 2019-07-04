У МЗС України запросили «на бесіду» посла Угорщини через висловлювання Сійярто

У Міністерстві закордонних справ України повідомили, що викликали на бесіду до офісу відомства посла Угорщини в Україні Іштвана Ійдярто через недавні висловлювання угорського очільника МЗС Петера Сійярто у Торонто.

«Під час бесіди тимчасовий в.о. міністра привернув увагу до того, що, незважаючи на всі зусилля української сторони, спрямовані на вирішення питань, які кидають тінь на дружній характер відносин між нашими державами, угорська сторона продовжує публічну риторику, яка викликає здивування. Єгор Божок наголосив, що в української сторони викликали подив останні висловлювання міністра зовнішньої економіки і закордонних справ Угорщини Петера Сійярто в рамках міжнародної конференції з питань реформ в Україні в Торонто, які не відповідають рекомендаціям Венеціанської комісії і попереднім домовленостям», – йдеться в повідомленні.

Божок нагадав, що під час його візиту у травні до Будапешта українська сторона ініціювала розробку «алгоритму врегулювання неконструктивних питань в українсько-угорських відносинах». Відповідь на свої пропозиції українська сторона наразі не отримала, додав Божок.

За повідомленнями ЗМІ, Сійярто в Канаді вчергове повторив свої слова про буцімто «порушення прав угорської громади» через ухвалений в Україні «Закон про освіту».

Угорсько-українські відносини вкотре загострилися після того, як Верховна Рада України ухвалила закон «Про забезпечення функціонування української мови як державної». В Угорщині негативно відреагували на ухвалення цього закону.

Раніше угорська сторона також різко критикувала ухвалення закону України про освіту 5 вересня 2017 року, який, серед іншого, виділяється низкою нововведень, у тому числі й ширшим впровадженням української державної мови, включно у навчальних закладах національних меншин.

Попри численні спроби угорської та української сторін врегулювати спірні питання дипломатичним шляхом, повного порозуміння досягти не вдалося. Офіційний Будапешт намагається блокувати євроатлантичні ініціативи України. За останні роки контакти відбувалися переважно на рівні керівників зовнішньополітичних відомств Угорщини та України – Петера Сійярто та Павла Клімкіна.