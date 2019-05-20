Президент Угорщини назвав обнадійливими перші переговори із Зеленським

Президент Угорщини Янош Адер назвав обнадійливими перші переговори з новим президентом України Володимиром Зеленським, які сторони провели 20 травня після інавгурації новообраного українського голови держави.

Як повідомляє кореспондент Радіо Свобода, Янош Адер запропонував українському партнерові якнайшвидше створити спільну комісію, учасники якої «у спокійній обстановці зможуть обговорювати всі спірні питання і їх вирішення».

За словами угорського президента, його колега Володимир Зеленський схвально сприйняв цю пропозицію.

«Ми зацікавлені у побудові таких упорядкованих і спокійних відносин, які у нас склалися з іншими нашими сусідами. Адже Україна є найбільшою за чисельністю населення сусідньою державою. Ми готові до цього. Водночас я дав зрозуміти, що закарпатські угорці просять не більше ніж дотримуватися закріплених у Конституції і взятих на себе у міжнародних угодах зобов’язань», – наголосив президент Угорщини.

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Адер Янош також заявив, що «сьогодні в Україні права угорської меншини більш обмежені, ніж у часи радянської системи». Він додав, що в часи демократії такий стан є «неприпустимим».

Водночас угорський президент назвав сприятливим те, що новий президент України «продемонстрував відкритість і добрі наміри» у питаннях щодо закарпатських угорців, як-от подвійне громадянство, обговорення стану національної освіти та закону про мову і якнайшвидше вирішення спільними зусиллями і доброю волею пов’язаних із цим проблем.

Янош Адер запросив Володимира Зеленського відвідати Угорщину, щоб обмінятися думками, зокрема про розвиток контрольно-пропускних пунктів та охорону довкілля у прикордонній смузі.

Президент Угорщини висловив сподівання, що такі зустрічі матимуть продовження спочатку на експертному, а потім знову на президентському рівнях.

Прес-служба президента України також повідомила про зустріч Володимира Зеленського і Адера Яноша. «Глава держави наголосив, що російська агресія на сході та окупація Росією Криму вимагають продовження міжнародного тиску на Російську Федерацію. Володимир Зеленський також зауважив, що сподівається на відновлення підтримки європейської та євроатлантичної інтеграції України з боку Будапешта», – йдеться в повідомленні.

Угорсько-українські відносини вкотре загострилися після того, як минулого місяця Верховна Рада України ухвалила закон «Про забезпечення функціонування української мови як державної». В Угорщині негативно відреагували на ухвалення цього закону.

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Раніше угорська сторона також різко критикувала ухвалення закону України про освіту 5 вересня 2017 року, який, серед іншого, виділяється низкою нововведень, у тому числі й ширшим впровадженням української державної мови, включно у навчальних закладах національних меншин.

Попри численні спроби угорської та української сторін врегулювати спірні питання дипломатичним шляхом, повного порозуміння досягти не вдалося. Офіційний Будапешт намагається блокувати євроатлантичні ініціативи України. За останні роки контакти відбувалися переважно на рівні керівників зовнішньополітичних відомств Угорщини та України – Петера Сійярто та Павла Клімкіна.