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17 травня 2019, Київ 00:38
Новини | Політика

«Сподіваємось на Зеленського» – МЗС Угорщини про підписання Порошенком мовного закону

Верховна Рада 25 квітня ухвалила закон «Про забезпечення функціонування української мови як державної»

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Міністерство закордонних справ Угорщини 16 травня оприлюднило заяву щодо підписання президентом України Петром Порошенком закону «Про функціонування української мови як державної». Угорські дипломати назвали закон таким, що «відповідає духові Петра Порошенка», і висловили сподівання, що із новообраним президентом Володимиром Зеленським зможуть вирішитися «проблемні питання» щодо угорської нацменшини в Україні.

«Ми зацікавлені у відновленні врівноважених і дружніх відносин між Угорщиною та Україною, і сподіваємося, що новообраний президент буде відкритий до цього», – йдеться у заяві.

У заяві угорського зовнішньополітичного відомства повторили раніше озвучені тези про те, що мовний закон «утискує права національних меншин, тому що відбирає вже раніше надане право на використання рідної мови».

Президент України Петро Порошенко 15 травня підписав закон про функціонування української мови як державної. А сьогодні, 16 травня, закон був опублікований в офіційній пресі.

/**/ /**/ /**/ Під час мітингу біля Верховної Ради України. Цього дня депутати ухвалили закон про українську мову. Київ, 25 квітня 2019 року
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Верховна Рада України 25 квітня 278 голосами ухвалила закон «Про забезпечення функціонування української мови як державної». Перед тим депутати кілька тижнів розглядали понад дві тисячі правок, внесених до закону.

В Угорщині негативно відреагували на ухвалення цього закону.

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