Орбан привітав Зеленського з перемогою на виборах

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан листом привітав Володимира Зеленського з перемогою на президентських виборах.

«Прийміть мої вітання з приводу великої перемоги в якості наступного президента України», – пише Орбан. На його думку, угорський уряд і в подальшому буде працювати над розвитком українсько-угорських відносин.

«На це розраховую і сподіваюся на вашу співпрацю. Бажаю успіху у відповідальній роботі», – завершує свого листа до Володимира Зеленського чинний угорський прем’єр.

Згідно з попередніми даними Центральної виборчої комісії, Володимир Зеленський перемагає на виборах президента України, набираючи близько 73% голосів виборців. Чинний голова держави Петро Порошенко здобуває близько 25% голосів.

ЦВК має встановити остаточні результати виборів до 1 травня 2019 року. Інавгурація новообраного президента повинна відбутися до 3 червня.

Погіршення угорсько-українських відносин пов’язують із прийняттям Закону України про освіту 5 вересня 2017 року, який, серед іншого, виділяється низкою нововведень, у тому числі й ширшим впровадженням української державної мови, включно у навчальних закладах національних меншин.

Попри численні спроби угорської та української сторін врегулювати спірні питання дипломатичним шляхом, повного порозуміння досягти не вдалося. Офіційний Будапешт намагається блокувати євроатлантичні ініціативи України. За останні роки контакти відбувалися переважно на рівні керівників зовнішньополітичних відомств Угорщини та України – Петера Сійярто та Павла Клімкіна.