Порошенко повідомив про намір брати участь у парламентських виборах – глава фракції БПП

Президент України Петро Порошенко на зустрічі зі своєю парламентською фракцією заявив про намір брати участь у парламентських виборах цієї осені. Про це журналістам розповів лідер фракції «Блоку Петра Порошенка» Артур Герасимов після зустрічі членів фракції з президентом, повідомляє «Інтерфакс-Україна».

«Була озвучена позиція, що тепер при наборі в команду буде проводитися праймеріз серед тих, хто захоче стати членами нашої команди», – додав Герасимов.

Герасимов повідомив, що за результатами минулих президентських виборів будуть зроблені відповідні висновки і в партійній структурі відбудуться кадрові зміни.

За словами глави парламентської фракції, Порошенко «стає лідером політичної партії і це є ключовим аспектом, який ми сьогодні проговорювали».

22 квітня Порошенко заявив своїм прихильникам, що прийшли на Банкову подякувати главі держави, що залишається в політиці, і його цілі – перемога на парламентських виборах і «повернення на Банкову» після наступних президентських виборів.

Згідно з попередніми даними Центральної виборчої комісії, Володимир Зеленський перемагає на виборах президента України, набираючи близько 73% голосів виборців. Чинний голова держави Петро Порошенко здобуває близько 25% голосів.

ЦВК має встановити остаточні результати виборів до 1 травня 2019 року. Інавгурація новообраного президента повинна відбутися до 3 червня.