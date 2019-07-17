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17 Липень 2019, Київ 08:37
Фотогалереї

«Мова об'єднує» – святковий концерт у Києві

У столиці України 16 липня увечері біля Арки дружби народів відбувся святковий концерт «Мова об'єднує» на підтримку мовного закону в Україні, який цього дня набрав чинності.

Разом зі співаками – Наталка Карпа, SONYA KEY, KISHE, Tarabarova, «Мандри», Злата Огнєвіч та іншими музикантами – вступ в дію закону про державну мову святкували декілька сотень киян та гостей міста.

Також у всеукраїнській акції взяли участь Львів, Харків, Одеса, Вінниця, Дніпро, Херсон, Житомир, Івано-Франківськ, Кропивницький, Луцьк, Маріуполь, Миколаїв, Полтава, Рівне, Суми, Тернопіль, Черкаси, Чернігів та інші міста

Організаторами акції виступили громадські організації та волонтери. Мета акції – популяризувати українську мову.

«16 липня набуває чинності закон про державну мову. Відзначимо цю довгоочікувану радісну подію разом, від Заходу до Сходу, від столиці до сіл і містечок», – закликали організатори акції «Мова об'єднує» у фейсбуці.

16 липня в Україні набрав чинності закон про державну мову. Це сталося через два місяці після опублікування його в офіційній пресі
1 16 липня в Україні набрав чинності закон про державну мову. Це сталося через два місяці після опублікування його в офіційній пресі
Багато хто&nbsp;прийшов родинами
2 Багато хто прийшов родинами
Верховна Рада України 25 квітня 278 голосами&nbsp;ухвалила закон&nbsp;&laquo;Про забезпечення функціонування української мови як державної&raquo;. Перед тим депутати кілька тижнів розглядали понад дві тисячі правок, внесених до закону. Президент України Петро Порошенко 15 травня&nbsp;підписав&nbsp;закон про функціонування української мови як державної. Наступного дня закон був&nbsp;опублікований&nbsp;в офіційній пресі. Датою набрання чинності закону, за винятком окремих положень, є 16 липня 2019 року
3 Верховна Рада України 25 квітня 278 голосами ухвалила закон «Про забезпечення функціонування української мови як державної». Перед тим депутати кілька тижнів розглядали понад дві тисячі правок, внесених до закону. Президент України Петро Порошенко 15 травня підписав закон про функціонування української мови як державної. Наступного дня закон був опублікований в офіційній пресі. Датою набрання чинності закону, за винятком окремих положень, є 16 липня 2019 року
Співачка Наталка Карпа
4 Співачка Наталка Карпа
&laquo;Українська мова &ndash; один із ключових факторів державної незалежності, національної безпеки та цілісності країни&raquo;, &ndash; наголосили у фейсбуці організатори акції
5 «Українська мова – один із ключових факторів державної незалежності, національної безпеки та цілісності країни», – наголосили у фейсбуці організатори акції
&nbsp;Діти танцюють під час святкового&nbsp;концерту &laquo;Мова об&#39;єднує&raquo; в Києві
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 Діти танцюють під час святкового концерту «Мова об'єднує» в Києві
Співак KISHE вітає глядачів святкового концерту &laquo;Мова об&#39;єднує&raquo;
7 Співак KISHE вітає глядачів святкового концерту «Мова об'єднує»
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У &nbsp;всеукраїнській акції &laquo;Мова об&#39;єднує&raquo;&nbsp;взяли участь Львів, Харків, Одеса, Вінниця, Дніпро, Херсон, Житомир, Івано-Франківськ, Кропивницький, Луцьк, Маріуполь, Миколаїв, Полтава, Рівне, Суми, Тернопіль, Черкаси, Чернігів та інші міста
9 У  всеукраїнській акції «Мова об'єднує» взяли участь Львів, Харків, Одеса, Вінниця, Дніпро, Херсон, Житомир, Івано-Франківськ, Кропивницький, Луцьк, Маріуполь, Миколаїв, Полтава, Рівне, Суми, Тернопіль, Черкаси, Чернігів та інші міста
Співачка SONYA KEY
10 Співачка SONYA KEY
Закон, що має назву &laquo;Про забезпечення функціонування української мови як державної&raquo;, гарантує позиції української мови у державному управлінні, сфері послуг, освіті й медіа. Він також передбачає відповідальність посадовців за незнання мови. Втім, ця норма діятиме лише через три роки від дати ухвалення закону
11 Закон, що має назву «Про забезпечення функціонування української мови як державної», гарантує позиції української мови у державному управлінні, сфері послуг, освіті й медіа. Він також передбачає відповідальність посадовців за незнання мови. Втім, ця норма діятиме лише через три роки від дати ухвалення закону
При цьому закон не обмежує приватного спілкування всіма мовами та вільного вживання мов національних меншин, заявляють його співавтори в уряді та парламенті
12 При цьому закон не обмежує приватного спілкування всіма мовами та вільного вживання мов національних меншин, заявляють його співавтори в уряді та парламенті

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