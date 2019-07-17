«Мова об'єднує» – святковий концерт у Києві

У столиці України 16 липня увечері біля Арки дружби народів відбувся святковий концерт «Мова об'єднує» на підтримку мовного закону в Україні, який цього дня набрав чинності.

Разом зі співаками – Наталка Карпа, SONYA KEY, KISHE, Tarabarova, «Мандри», Злата Огнєвіч та іншими музикантами – вступ в дію закону про державну мову святкували декілька сотень киян та гостей міста.

Також у всеукраїнській акції взяли участь Львів, Харків, Одеса, Вінниця, Дніпро, Херсон, Житомир, Івано-Франківськ, Кропивницький, Луцьк, Маріуполь, Миколаїв, Полтава, Рівне, Суми, Тернопіль, Черкаси, Чернігів та інші міста

Організаторами акції виступили громадські організації та волонтери. Мета акції – популяризувати українську мову.

«16 липня набуває чинності закон про державну мову. Відзначимо цю довгоочікувану радісну подію разом, від Заходу до Сходу, від столиці до сіл і містечок», – закликали організатори акції «Мова об'єднує» у фейсбуці.