Уряд схвалив стратегію популяризації української мови до 2030 року

Кабінет міністрів України схвалив стратегію популяризації української мови до 2030 року, повідомляє прес-служба Міністерства культури. Рішення ухвалили на засіданні уряду 17 липня.

«Стратегія популяризації державної мови на період до 2030 року «Сильна мова – успішна держава» визначає мету, стратегічні цілі й основні завдання, на виконання яких спрямована реалізація державної мовної політики, та охоплює практично усі сфери суспільного життя. Що, у свою чергу, сприятиме підвищенню престижу й авторитетності державної мови, формуванню комфортного та функціонального україномовного середовища на всій території України та для всього її населення, а також створить умови для задоволення мовних потреб українців, які проживають за кордоном», – йдеться в повідомленні.

16 липня набув чинності закон про «Про забезпечення функціонування української мови як державної», який гарантує позиції української мови у державному управлінні, сфері послуг, освіті й медіа.