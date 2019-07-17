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17 Липень 2019, Київ 20:59
Новини | Політика

Уряд схвалив стратегію популяризації української мови до 2030 року

Під час акції «Мова об'єднує», що відбулася 16 липня у низці міст України з нагоди вступу в дію закону про державну мову

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Кабінет міністрів України схвалив стратегію популяризації української мови до 2030 року, повідомляє прес-служба Міністерства культури. Рішення ухвалили на засіданні уряду 17 липня.

«Стратегія популяризації державної мови на період до 2030 року «Сильна мова – успішна держава» визначає мету, стратегічні цілі й основні завдання, на виконання яких спрямована реалізація державної мовної політики, та охоплює практично усі сфери суспільного життя. Що, у свою чергу, сприятиме підвищенню престижу й авторитетності державної мови, формуванню комфортного та функціонального україномовного середовища на всій території України та для всього її населення, а також створить умови для задоволення мовних потреб українців, які проживають за кордоном», – йдеться в повідомленні.

16 липня набув чинності закон про «Про забезпечення функціонування української мови як державної», який гарантує позиції української мови у державному управлінні, сфері послуг, освіті й медіа.

Акція «Мова об’єднує». Харків’яни вийшли на майдан Свободи – відео
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Акція «Мова об’єднує». Харків’яни вийшли на майдан Свободи – відео

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