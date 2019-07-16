У Дніпрі відбулася акція «Мова об’єднує» на підтримку нового мовного закону в Україні 

Увечері 16 липня в центрі Дніпра відбулася акція «Мова об’єднує» на підтримку нового мовного закону в Україні.

На Європейській площі міста зібралася активна молодь, місцеві поети, прозаїки, музиканти, священики та громадські діячі.

Як зазначив один з організаторів акції Владислав Мельничук, саме 16 липня набуває чинності мовний закон, ухвалений у квітні.

16 липня пам’ятне для Дніпра ще й тим, що саме цього дня 1991 року в місті вперше підняли синьо-жовтий прапор.

«Ідея акції в тому, щоб показати територіальній громаді, чому важливий цей закон і що насправді цей закон – це позитив для України, а не негатив. Російською пропагандою поширюється думка про те, що це негатив, що він дискримінує національні меншини. Місцеві поети, місцеві музиканти прочитають вірші, зіграють пісні українською мовою, аби донести до громади, чому це круто й чому українську мову потрібно розвивати», – сказав Владислав Мельничук.

Організатором акції у Дніпрі відступили громадські об’єднання – громадський рух «Відсіч», «Січеславська Просвіта» та «Спільнота активної молоді».

В імпровізованому концерті взяли участь дніпровські поети, а також гурти «Вертеп» та «Кімната Гретхен».

«Ми прийшли на центральну площу нашого міста, аби сказати, що мова – це важливо, що «да какая разница» – це точно не про нас». Звертаємося до всіх мешканців нашого багатонаціонального і багатоконфесійного міста – закон «Про мову» ніяким чином не впливає на інші мови, на спосіб нашого спілкування в побуті, він нарешті захищає нашу державну мову», – сказав лідер гурту «Вертеп» Тимофій Хом’як.

Учасники акції роздавали наліпки та браслети з гаслами на підтримку мовного законодавства.

Окрім того, сьогодні в Дніпрі відбулась акція на честь 28-річчя першого підняття синьо-жовтого прапора в місті. На місці події, біля театру імені Шевченка, збирались громадські активісти й учасники тих подій.

Верховна Рада України 25 квітня 278 голосами ухвалила закон «Про забезпечення функціонування української мови як державної». Перед тим депутати кілька тижнів розглядали понад дві тисячі правок, внесених до закону.

Президент України 15 травня підписав закон про функціонування української мови як державної. Наступного дня він був опублікований в офіційній пресі.