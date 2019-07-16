На засіданні Радбезу ООН про український мовний закон країни Заходу посперечалися з Росією

На засіданні Ради безпеки ООН про український мовний закон країни Заходу посперечалися з Росією.

Росія засудила закон про мову, заявляючи, що «боротьба за національну ідентичність не повинна порушувати права російськомовної меншини». Водночас країни Заходу використали засідання, щоб висловити низку претензій до Москви.

«Ми не виступаємо проти української мови. Ми хочемо захистити росіян», – сказав представник Росії при ООН Василь Небензя.

США, Британія та Франція, зі свого боку, закликали Росією припинити «окупацію» українського Криму, анексованого Росією у 2014 році. Американський дипломат Родні Гантер наголосив, що пов'язані із Кримом санкції зберігатимуться, поки Росія не поверне контроль над півостровом. Він додав, що санкції через збройний конфлікт на сході України залишатимуться чинними до повного виконання Росією Мінських домовленостей.

Країни Заходу також вимагали правосуддя напередодні п'ятої річниці катастрофи літака рейсу MH17 у небі над Донбасом, коли загинули всі 298 людей на борту.

Крім того, Сполучені Штати та їхні союзники вимагали звільнення 24 українських моряків, затриманих російськими військовими біля Керченської протоки в листопаді.

1 липня речник постійного представництва України при ООН Олег Ніколенко повідомив, що Росія вирішила вдруге скликати засідання Ради безпеки ООН через український мовний закон.

Раніше Росія вже ініціювала проведення засідання Ради безпеки ООН 20 травня, щоб обговорити закон про забезпечення функціонування української мови як державної. Тоді Рада безпеки відмовилася розглядати це питання. Представники декількох країн заявили, що не варто робити це в день інавгурації нового президента України, вказавши про намір Росії чинити в такий спосіб тиск на Київ.

Верховна Рада України 25 квітня 278 голосами ухвалила закон «Про забезпечення функціонування української мови як державної». Перед тим депутати кілька тижнів розглядали понад дві тисячі правок, внесених до закону. Президент України 15 травня підписав закон про функціонування української мови як державної. Наступного дня закон був опублікований в офіційній пресі. 16 липня закон, за винятком окремих положень, набрав чинності.