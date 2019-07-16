Європейський союз закликає Росію співпрацювати із розслідуванням справи MH17

Європейський союз закликає Росію співпрацювати із розслідуванням справи про збиття літака рейсу MH17 у небі над Донбасом у липні 2014 року.

«ЄС закликає Росію визнати відповідальність та повністю співпрацювати з розслідуванням, яке триває. ЄС висловлює свою повну впевненість у незалежності та професіоналізмі правових процедур, які будуть попереду», – йдеться в заяві Ради ЄС.

19 червня у Нідерландах Спільна слідча група з розслідування збиття малайзійського літака «Боїнг-777» назвала підозрюваними у справі трьох росіян і одного українця. Це Ігор Гіркін (прізвисько «Стрєлков»), Сергій Дубинський (прізвисько «Хмурий»), Олег Пулатов («Гюрза» і «Халіф»), та Леонід Харченко (громадянин України – ред.).

Україна привітала висновки слідчих і закликала Москву «визнати» свою відповідальність за трагедію. Росія ж наполягає, що розслідування направлене на «дискредитацію» країни. Голова слідчої групи Фред Вестербеке заявив, що чотирьох підозрюваних, ймовірно, судитимуть заочно в Нідерландах, починаючи з березня 2020 року. Він сказав, що ці особи будуть оголошені в національний та міжнародний розшук.

Слідчі СБУ під процесуальним керівництвом Генпрокуратури склали повідомлення про підозру чотирьом особам, яких назвали у Нідерландах.

У день оголошення результатів Спільної слідчої групи 19 червня Гіркін, Дубинський, Пулатов і Харченко були також внесені до списку причетних до збиття літака рейсу MH17, відповідно до даних розслідування дослідницької групи Bellingcat.

Літак «Боїнг-777» авіакомпанії Malaysia Airlines, що виконував рейс MH17 із нідерландського Амстердама в малайзійський Куала-Лумпур, був збитий над зоною російської гібридної агресії на сході України 17 липня 2014 року. Загинули 298 людей – усі, хто був на борту. За згодою України, на території якої сталася трагедія, міжнародне розслідування – як технічне, так і кримінальне – очолили Нідерланди, громадян яких було найбільше серед загиблих.

Перше з них, технічне, Ради розслідувань у справах безпеки Нідерландів, встановило, що літак був збитий ракетою зенітно-ракетного комплексу «Бук», запущеною із підконтрольної на той час російським гібридним силам території Донбасу. Друге, кримінальне розслідування міжнародної Спільної слідчої групи, також дійшло висновку: пускова установка ЗРК «Бук», ракетою з якої збили літак рейсу MH17, належала 53-й зенітній ракетній бригаді зі складу Збройних сил Росії і була доставлена з Росії на окуповану частину Донбасу, звідти здійснила пуск ракети, а після збиття нею авіалайнера повернута назад до Росії.

У світі вже не раз закликали Росію визнати свою відповідальність за збиття літака. Росія постійно заперечує всі результати розслідування.