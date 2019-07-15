Коли бойовики на Донбасі заявили, що збили «військовий літак України», ним виявився МН17

У соняшникових полях на сході України все ще тліли уламки літака MН17 рейсу «Малайзійських авіаліній», а тіла 298 пасажирів та членів екіпажу були розкидані на декілька кілометрів навколо, коли російські ЗМІ почали передавати новини про збитий український літак у цьому районі. Значна частина зібраних доказів – повідомлення російських теленовин та вихваляння у соціальних мережах російських військових, що діяли під виглядом «українських сепаратистів» на Донбасі. Кореспондент Радіо Свобода нагадує, як майже 5 років тому російські ЗМІ радісно поширювали цю новину, а потім її прибирали зі своїх мереж і заперечували.

«Нова перемога донецьких ополченців: у місті Торез збитий ще один літак українських ВПС» – не без гордості в голосі повідомила глядачам ведуча лояльної до Кремля мережі LifeNews, посилаючись на «сепаратистські» джерела на Донбасі.

Про те, що це був пасажирський літак, ведучим LifeNews ще не повідомили, тому ввечері 17 липня 2014 року ведуча повідомила про ще один тріумф «сепаратистів».

«Ополченці повідомляють, що їм вдалося збити ще один літак українських військово-повітряних сил», – розповіла ведуча. Вона сказала, що літак АН-26 пролітав над містом Торез і «раптом у нього врізалася ракета, відбувся вибух і літак почав падати». Вона додала, що літак впав неподалік міста Сніжне та кургану Савур-Могила, і що «ці території контролюють ополченці».

Коли з’ясувалося, що літак не був українським військово-транспортним літаком, а був пасажирським малайзійським лайнером, сюжет видалили з архіву LifeNews, але він зберігся в інтернет-мережі і нині є одним з доказів того, що в Москві спочатку дізналися, що «сепаратисти», яких вона підтримувала високотехнічною зброєю, збили не той літак. Жертвами цієї трагедії стали не українські військові, а екіпаж та пасажири «Боїнга 777», що летів із Амстердама в Куала-Лампур.

Кілька тижнів тому Міжнародна слідча група завершила розслідування, повідомивши, що на підставі зібраних нею доказів можна стверджувати, що літак рейсу МН17 був збитий російською ракетою «Бук» класу земля-повітря 53-ї зенітної ракетної бригади Збройних сил Росії, яку доставили з Росії на окуповану частину Донбасу, а після пуску ракети і збиття авіалайнера повернули назад до Росії.

Інформаційний сюжет LifeNews став один з елементів доказової бази, що включала і численні пости соціальних мережах і свідчення очевидців, на підставі яких нідерландські слідчі оголосили про підозру трьом громадянам Росії та одному громадянинові України, звинувативши їх у причетності до цього злочину.

Попри весь обсяг доказів, Росія та бойовики продовжують спростовувати звинувачення у збитті пасажирського літака.

«Пташка впала»

Найзнаменитіший пост розмістив на просепаратистському форумі в російській соціальній мережі ВКонтакте один зі звинувачуваних слідством Ігор Гіркін, що має псевдонім Стрєлков. Колишній офіцер ФСБ Росії очолював командування над так званими «сепаратистами», коли збили пасажирський літак.

«У районі Тореза щойно збили літак Ан-26, валяється десь за шахтою «Прогрес». Попереджали ж – не літати в «нашому небі». А ось і відео-підтвердження чергового «пташкопаду». Пташка впала за терикон, житловий сектор не зачепила. Мирні люди не постраждали. А також ще є інформація про другий збитий літак, начебто «Су», – повідомив у пості Гіркін про падіння літака о 17:50 за московським часом під рубрикою «Зведення від Стрєлкова Ігоря Івановича».

Повідомлення містило і два відео з місця події, де можна було побачити дим від збитого літака. Один з видалених відео-матеріалів є ідентичним тому, що показувало російське телебачення. Інший з коментарем місцевого жителя – «не даремно привезли» – можна досі побачити в мережі Youtube.

Пост, розміщений під псевдонімом Гіркіна вважали спочатку повідомленням від нього самого, але пізніше дослідник з проекту журналістських розслідувань Арік Толер з’ясував, що йшлося, найімовірніше, про повідомлення від «фанів» Гіркіна.

Сам пост був видалений відразу після того, як з’ясувалося, що збитий літак не був українським військовим літаком, його замінив інший пост, в якому мовилося, що пост було перенесено з форуму, де спілкуються «місцеві та ополченці», і що сам Гіркін «не підтверджує» достовірності цієї інформації.

​Фотограф

В інтерв’ю, опублікованому майже два роки після збиття MH17, французький фотограф Джером Сессіні описав, як він опинився на місці катастрофи, щоб зафіксувати серію зображень, що принесли йому нагороду World Press Photo.

У день трагедії, нагадав Сессіні у розмові з Фондом World Press Photo, з ним зв’язався представник «сепаратистів», яких підтримує Росія.

«Він сказав: «Ми збили військовий літак з України», і для мене це означало, що він давав нам... інформацію, щоб повідомити про це», згадував Сессіні.

Та зауважив, що отримав дзвінок від свого колеги-журналіста через 15 хвилин, коли прямував до місця збитого літака.

«Він сказав: «Вони збили цивільний літак в Україні». А я запитав: «Ви впевнені, що це цивільний?» І він сказав: «Так, так, у нас є підтвердження: «Малайзійський літак із 200 людьми на борту». Я не міг в це повірити. Це було так жахливо», – розповів Сессіні.

Нещодавно Сессіні відмовив у телефонному інтерв’ю кореспонденту Радіо Свобода, пославшись на те, що він уже розповів все, що знав у цій справі.

У прес-службі донецьких «сепаратистів» спочатку повідомили, що впав літак, імовірно, Ан-26 ВПС України. Твіт не вказував на причину аварії.

Після того, як з’явилася новина про катастрофу MH17, прес-служба у твітері звинуватила «іноземних босів» у збитті літака.

​«Якщо це пасажирський літак, то ми до цього не причетні»

Крім LifeNews, російські державні інформаційні агентства також спочатку повідомляли, що «сепаратисти» збили український Ан-26 в районі, який виявився місцем катастрофи MH17.

Початкові повідомлення «РИА Новости» і ТАСС називали місцевих свідків, які говорили, що «сепаратисти» збили літак ракетою.

«Ми бачили, як ракета вразила його, і, вибухнувши, літак впав на землю, залишивши за ним чорний дим. Частина уламків падала з неба», – сказав свідок у розмові з «РИА Новости».

Початкове повідомлення LifeNews, опубліковане на його вебсайті, звучало так само, але замість місцевих свідків канал навів слова самих бойовиків, що вони збили український Ан-26.

У всіх трьох перших повідомленнях зазначалося, що «сепаратистські війська» збили український Ан-26 в Луганській області, яка прилягає до Донецької, а також частково перебуває під контролем проросійських «сепаратистів».

​Оновлення історії у викладі «РИА Новости» ставали дедалі більш заплутаними після того, як з’ясувалося, що MH17 впав у тому ж районі, де бойовики заявили, що збили український літак. Створювалося враження, що впали два літаки. На місці аварії MH17 немає жодних слідів другого літака.

Оскільки бойовики почали заперечувати будь-яку причетність до знищення МН17, один із їхніх лідерів, росіянин Олександр Бородай, заявив «РИА Новости»: «Якщо це дійсно був пасажирський авіалайнер, то ми до цього не причетні».

Історія з «двома літаками»

Відео з місця катастрофи MH17, отримане і оприлюднене австралійськими ЗМІ на річницю трагедії, показує, що бойовики сортують уламки і здивовані тим, що це цивільний авіалайнер.

У відеозаписі вони також висунули теорію про те, що вони, власне, збили літак – але при цьому літак «Малайзійських авіаліній» нібито був збитий українським штурмовиком Су-25.

«Су» збив цивільний літак, а нами збитий бойовий літак», – каже командир бойовиків на місці події, згідно з розшифровкою відеоролика News Corp Australia. Австралійська мережа отримала відео, яке, за її словами, було контрабандно вивезено зі сходу України і було надано слідчим.

Частина відео, здається, була передана «сепаратистами» до «Бі-Бі-Сі» протягом кількох днів після збиття MH17.

Оригінальний пост у просепаратистському форумі у «ВКонтакте» також повідомив, що «є інформація про другий збитий літак, мабуть, (Су)», але він не уточнив. Голландські прокурори заявили, що вони остаточно виключили можливість того, що MH17 було збито іншим літаком.

«З української сторони»

Незалежна російська газета «Новая газета» повідомила, що на основі власної інформації «сепаратистське» командування звернулося до журналістів, з якими воно перебувало в тісному контакті, з коротким повідомлення після збиття МН17 – похвалилися збиттям українського літака як військовою перемогою.

Після початкового повідомлення, компанія LifeNews, яка, як вважають, має тісні зв’язки з російськими спецслужбами, швидко змінила свою розповідь, коли її репортер став одним з перших журналістів на місці катастрофи. Під час розмови з кореспондентом зі студії, коли з'явилися повідомлення про аварію MH17, ведуча LifeNews вже не згадувала про український Ан-26, який нібито був збитий.

Кореспондент каже, що «не так важко визначити, що це цивільний авіалайнер», зазначивши, що на місці події розкидані малайзійські та нідерландські паспорти.

За його словами, «попередня інформація, за словами повстанців», полягає в тому, що літак був збитий ракетою «з українського боку». «Вся ця інформація є попередньою і буде перевірена... Можливо, дійсно літак було збито українськими силами ППО із «Буків», – заявив кореспондент російської компанії LifeNews.