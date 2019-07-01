Росія вдруге скликає Раду безпеки ООН через український мовний закон – Ніколенко

Речник постійного представництва України при Організації Об’єднаних Націй Олег Ніколенко повідомив, що Росія вирішила вдруге скликати засідання Ради безпеки ООН через український мовний закон.

«Незабаром на нас чекає другий акт театру абсурду в Раді Безпеки ООН. Делегація РФ повторно звернулася про обговорення українського мовного закону в Радбезі ООН. Сьогодні під час погодження програми роботи на поточний місяць таке засідання попередньо запланували на 16 липня», – повідомив Ніколенко на сторінці у Facebook.

За його словами, формальним приводом стало набрання законом чинності.

«Хоча, усі розуміють, що Москву цікавить не стільки закон про мову, скільки будь-яка нагода для дестабілізації ситуації в Україні. Українська делегація в ООН неодноразово заявляла, що мовний закон є внутрішнім питанням нашої держави. Рада Безпеки до нього не має стосунку. Зі свого боку, Україна разом з партнерами використає засідання, щоби порушити нагальні проблемні питання російсько-українського конфлікту, насамперед звільнення українських моряків і політичних в’язнів, триваючі обстріли на Донбасі, в результаті яких продовжують гинути люди, а також відповідальність Росії за катастрофу літака МН17», – додав Олег Ніколенко.

Раніше Росія вже ініціювала проведення засідання Ради безпеки ООН 20 травня, щоб обговорити закон про забезпечення функціонування української мови як державної. Але тоді Рада безпеки відмовилася розглядати це питання. Представники декількох країн заявили, що не варто робити це в день інавгурації нового президента України, вказавши про намір Росії чинити в такий спосіб тиск на Київ.

Верховна Рада України 25 квітня 278 голосами ухвалила закон «Про забезпечення функціонування української мови як державної». Перед тим депутати кілька тижнів розглядали понад дві тисячі правок, внесених до закону. Президент України 15 травня підписав закон про функціонування української мови як державної. Наступного дня закон був опублікований в офіційній пресі.