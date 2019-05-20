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20 травня 2019, Київ 09:35
Новини | Політика

Рада безпеки ООН на вимогу Росії 20 травня обговорить український мовний закон

Засідання Радбезу ООН відбудеться о 22:00

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Рада безпеки Організації Об’єднаних Націй 20 травня обговорить закон про забезпечення функціонування української мови як державної, повідомив речник постійного представництва України при ООН Олег Ніколенко на сторінці у Facebook. Це засідання ініційоване Росією.

«Засідання Радбезу ООН щодо українського мовного закону відбудеться у понеділок, 20 травня, о 22:00 за київським часом», – написав Ніколенко.

Верховна Рада України 25 квітня 278 голосами ухвалила закон «Про забезпечення функціонування української мови як державної». Перед тим депутати кілька тижнів розглядали понад дві тисячі правок, внесених до закону. Президент України Петро Порошенко 15 травня підписав закон про функціонування української мови як державної. Наступного дня закон був опублікований в офіційній пресі.

/**/ /**/ /**/ Дівчинка з плакатом під час мітингу біля Верховної Ради України. Цього дня депутати ухвалили закон про українську мову. Київ, 25 квітня 2019 року
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