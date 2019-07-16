Раді пропонують скасувати закон про мову

У Верховній Раді України зареєстрований проект закону, який пропонує визнати таким, що втратив чинність, закон «Про забезпечення функціонування української мови як державної».

Згідно з повідомленням на сайті парламенту, відповідний проект закону внесли члени фракції «Опозиційний блок» Вадим Новинський, Олександр Вілкул і Євген Мураєв.

Законопроект зареєстрований 16 липня. Тексту документа на сайті Верховної Ради немає.

Водночас у повідомленні на сайті партії сказано, що мовний закон «порушує норми» Конституції і ратифікованих Україною Рамкової конвенції Ради Європи про захист національних меншин і Європейської хартії регіональних мов у частині гарантій розвитку російської й інших мов нацменшин та в частині заборони дискримінації.

Крім того, в «Опозиційному блоці» заявляють про порушення при ухваленні закону.

16 липня закон про мову набув чинності. Це сталося через два місяці після опублікування його в офіційній пресі.

Закон, що має назву «Про забезпечення функціонування української мови як державної», гарантує позиції української мови у державному управлінні, сфері послуг, освіті й медіа. Він також передбачає відповідальність посадовців за незнання мови. Втім, ця норма діятиме лише через три роки від дати ухвалення закону.

При цьому закон не обмежує приватного спілкування всіма мовами та вільного вживання мов національних меншин, заявляють його співавтори в уряді та парламенті.

Верховна Рада України 25 квітня 278 голосами ухвалила закон «Про забезпечення функціонування української мови як державної». Перед тим депутати кілька тижнів розглядали понад дві тисячі правок, внесених до закону. Президент України 15 травня підписав закон про функціонування української мови як державної. Наступного дня закон був опублікований в офіційній пресі. Датою набрання чинності закону, за винятком окремих положень, є 16 липня 2019 року.