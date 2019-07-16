Рада безпеки ООН на засіданні ввечері обговорить український мовний закон

Із другої за ліком ініціативи Росії Рада безпеки ООН проведе сьогодні засідання щодо українського мовного закону. Як йдеться на сайті Ради безпеки, зустріч розпочнеться о 17:00 за Києвом.

За повідомленням, із прохання скликати «термінові консультації» до Ради безпеки ООН звернувся делегація Росії.

1 липня речник постійного представництва України при ООН Олег Ніколенко повідомив, що Росія вирішила вдруге скликати засідання Ради безпеки ООН через український мовний закон. Ніколенко казав, що таке засідання попередньо запланували на 16 липня.

Раніше Росія вже ініціювала проведення засідання Ради безпеки ООН 20 травня, щоб обговорити закон про забезпечення функціонування української мови як державної. Але тоді Рада безпеки відмовилася розглядати це питання. Представники декількох країн заявили, що не варто робити це в день інавгурації нового президента України, вказавши про намір Росії чинити в такий спосіб тиск на Київ.

Верховна Рада України 25 квітня 278 голосами ухвалила закон «Про забезпечення функціонування української мови як державної». Перед тим депутати кілька тижнів розглядали понад дві тисячі правок, внесених до закону. Президент України 15 травня підписав закон про функціонування української мови як державної. Наступного дня закон був опублікований в офіційній пресі. 16 липня закон, за винятком окремих положень, набрав чинності.