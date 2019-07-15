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15 Липень 2019, Київ 15:17
Політика

Тарас Марусик: «Мова об’єднує, а команда Зеленського роз’єднує»

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(Рубрика «Точка зору»)

Україна не пам’ятає такої короткої передвиборчої кампанії, як нинішня парламентська. І це зрозуміло – команда Володимира Зеленського квапиться, щоб встигнути використати якнайбільше довірливих українців заради формування більшості в майбутньому парламенті. Президентові і керівникам партії «Слуга народу» новий мовний закон заважає, бо «об’їхати» одне з ключових питань української політики (і геополітики) напередодні набрання чинності законом 16 липня не виходить.

Вже в перший день липня скандальними заявами відзначився керівник Офісу президента Андрій Богдан, який готовий дозволити Донецьку і Луганську користуватися регіональною російською мовою «за умови, що після цього вони – територія України». На репліку журналіста, що такого ж статусу може захотіти Харків та Одеса, він шокував ще більше: «Тоді давайте змусимо всіх розмовляти українською? Тоді зупинимося на тому, що Україна – це у нас буде Тернопільська, Львівська та Івано-Франківська області. Ми повинні шукати компроміси, чи ми повинні всім нав’язувати думку якоїсь частини України?»

В цьому Андрій Богдан перевершив одіозних авторів скасованого закону «Про засади державної мовної політики». Спростування представника президента у Верховній Раді Руслана Стефанчука – мовляв, це його особиста позиція, «оскільки вона не зовсім корелюється з тим, що заявлено в програмі нашої партії», звучить не вельми переконливо і спростовується заявами інших нерядових «слуг народу».

Через тиждень після цього інтерв’ю голова партії «Слуга народу» Дмитро Разумков відверто дав зрозуміти, що не збирається виконувати новий мовний закон: «поки у нас є окуповані території на сході, поки у нас є анексований Крим, я під час ефірів буду використовувати російську мову – щоб ніхто не захотів приходити й мене тут «захищати».

Президент Володимир Зеленський думає і говорить в унісон зі своєю командою. 9 липня, відповідаючи на запитання, він сказав таке: «Якщо буде у донеччан якесь спеціальне прохання, що для них важливо, щоб вони там документи могли, наприклад, заповнити російською мовою, я не бачу в цьому жодної проблеми… ви розумієте, що можна говорити, як ви хочете … Я президент, я з вами розмовляю, як хочу, правильно?»

Під час мітингу біля Верховної Ради України. Цього дня депутати ухвалили закон про українську мову. Київ, 25 квітня 2019 року
Під час мітингу біля Верховної Ради України. Цього дня депутати ухвалили закон про українську мову. Київ, 25 квітня 2019 року

Буквально днями з’явилася ще одна інформація, яка характеризує загальний стиль нового президента та його ЗеКорпорації. І цей стиль повністю заперечує випробуваний метод «слуг народу» радитися з цим самим народом. За свідченнями депутата Сергія Лещенка, Володимир Зеленський ще під час президентських виборів на зустрічі з американцями Куртом Волкером і Девідом Гейлом озвучив тезу про те, щоб «окуповані території могли використовувати російську мову офіційно і неофіційно».

А соратник Володимира Зеленського, актор «Студії Квартал-95» Євген Кошовий заявив, що мовна проблема в Україні «створена штучно».

Керівник виборчого штабу партії Володимира Зеленського Олександр Корнієнко днями в інтерв’ю Радіо Свобода спробував пом’якшити скандальні заяви, але уникнув конкретики: «Я думаю, що треба створювати умови для того, щоб українська мова розвивалася і мала більше можливостей для використання. Треба дискутувати: наскільки вони мають бути обмежуючі чи стимулюючі, або переходити від обмежуючих до стимулюючих».

З найоригінальнішою заявою виступив радник Володимира Зеленського, колишній перший заступник голови Нацради з питань телебачення і радіомовлення, який раніше співпрацював з іншими відомими дніпрянами Юлією Тимошенко та Віктором Пінчуком, Микита Потураєв. Його «версія» виглядає так: українська державна мова, мови національних меншин, руська мова («украінській русскій язик»), російська мова і, на додаток, русинська Закарпаття.

З одного боку, дивно чути це з уст держслужбовця 1 рангу і кандидата наук. З іншого, ці слова, сказані на телеканалі, близькому до БЮТ’у та Юлії Тимошенко, вписуються в «теорію» свідомого множення хаосу і задурманення голів.

Під час мітингу біля Верховної Ради України. Цього дня депутати ухвалили закон про українську мову. Київ, 25 квітня 2019 року
Під час мітингу біля Верховної Ради України. Цього дня депутати ухвалили закон про українську мову. Київ, 25 квітня 2019 року

Цивілізаційна позиція ЗеКоманди – проросійська

Насправді загальна позиція Володимира Зеленського та його команди, попри розпливчатість і недомовленість більшості її членів, проглядається чітко, особливо в численних інтерв’ю Дмитра Разумкова. Він єдиний з усіх висловлюється однозначно, без знаків запитань. І говорить це не перший рік, як і личить одному з керівників молодіжної Партії регіонів.

Голова партії «Слуга народу» Дмитро Разумков під час інтерв’ю для The Associated Press. Київ, 12 липня 2019 року
Голова партії «Слуга народу» Дмитро Разумков під час інтерв’ю для The Associated Press. Київ, 12 липня 2019 року

Ще в 2006 році Дмитро Разумков сказав: «Мій тато ніколи не приховував, що він більше тяжіє до Росії, а не до Заходу. Я можу з упевненістю сказати, що я син проросійського батька».

Зі свого боку, повністю підтверджую ці слова, з огляду на те, що певний час мені довелося працювати з його батьком, Олександром Разумковим, у Комітетах Верховної Ради, починаючи з 1990 року, коли від початку вересня того року в одній кімнаті «квартирували» чотири Комітети.

16 липня стає чинним закон «Про забезпечення функціонування української мови як державної». З цієї нагоди цього дня увечері в центрі Києві має відбутися акція-концерт «Мова об’єднує» за участі цілої низки співаків. Отож, як бачимо, мова об’єднує, а команда Зеленського роз’єднує.

Тарас Марусик – журналіст, публіцист, експерт з питань мовної політики

Думки, висловлені в рубриці «Точка зору», передають погляди самих авторів і не конче відображають позицію редакції

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