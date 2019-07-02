Стефанчук про заяву Богдана щодо російської мови: це слід трактувати як особисту позицію

Заяву голови Офісу президента України Андрія Богдана про можливість запровадження на Донбасі російської мови як регіональної варто трактувати як його «особисту позицію», заявив представник президента у Верховній Раді Руслан Стефанчук в ефірі телеканалу ICTV 1 липня.

«Мені здається, це однозначно варто трактувати як особисту позицію Андрія Богдана, оскільки вона не зовсім корелює з тим, що заявлено в програмі нашої партії. Для нас визначальним є положення статті 10 Конституції, згідно з якою єдиною державною мовою є українська мова», – сказав Стефанчук.

В оприлюдненому 1 липня інтерв'ю Андрій Богдан заявив: «Ми можемо Донецькій і Луганській областях дозволити розмовляти російською мовою, якщо у нас почнеться мир у країні? Ставимо питання – «так/ні». Якщо можемо, тоді Донецьк і Луганськ спілкуються російською». Він відкинув ідею запровадження російської як другої державної мови, однак підтримав концепцію регіональної російської мови в Донецькій та Луганській областях.