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20 Серпень 2019, Київ 20:03
Новини | Політика

«Голос» відмовився від посади віцеспікера Ради – Юрчишин

«Голос» готовий був боротися за посаду першого віцеспікера Ради

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Партія «Голос» відмовилася від посади заступника голови Верховної Ради, повідомив представник цієї політсили Ярослав Юрчишин, передає агентство «Інтерфакс-Україна».

Він наголосив, що ця посада «має переважно церемоніальні позиції».

«Тому в цьому випадку нас не цікавить політична посада – нас цікавлять професійні посади», – сказав Юрчишин.

Від додав, що якби «Голосу» пропонували позицію першого віцеспікера Ради, яка має не лише політичні, а й управлінські функції, то «за таку посаду можна було б поборотися».

Обраний народний депутат від партії «Опозиційна платформа – За життя» Вадим Рабінович заявив, що «Батьківщина» і «Голос» не претендують на керівництво в парламенті.

«Батьківщина» і «Голос» відмовилися від посади віцеспікера. Тобто з опозиції претендуємо тільки ми, ну і я не знаю, наскільки партія [п’ятого президента Петра] Порошенка є опозиційною. Ми претендуємо на цю посаду і будемо подавати свою кандидатуру», – наголосив Рабінович.

«Батьківщина» та «Європейська солідарність» Порошенка не коментували слова представника «Опозиційної платформи».

/**/ /**/ /**/ «Він уже був і віцеспікером, і першим віцеспікером, і сьогодні він зосередиться на партійній роботі», – сказав Рабінович
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Перше засідання парламенту дев’ятого скликання має відбутися 29 серпня.

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