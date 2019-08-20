«Голос» відмовився від посади віцеспікера Ради – Юрчишин

Партія «Голос» відмовилася від посади заступника голови Верховної Ради, повідомив представник цієї політсили Ярослав Юрчишин, передає агентство «Інтерфакс-Україна».

Він наголосив, що ця посада «має переважно церемоніальні позиції».

«Тому в цьому випадку нас не цікавить політична посада – нас цікавлять професійні посади», – сказав Юрчишин.

Від додав, що якби «Голосу» пропонували позицію першого віцеспікера Ради, яка має не лише політичні, а й управлінські функції, то «за таку посаду можна було б поборотися».

Обраний народний депутат від партії «Опозиційна платформа – За життя» Вадим Рабінович заявив, що «Батьківщина» і «Голос» не претендують на керівництво в парламенті.

«Батьківщина» і «Голос» відмовилися від посади віцеспікера. Тобто з опозиції претендуємо тільки ми, ну і я не знаю, наскільки партія [п’ятого президента Петра] Порошенка є опозиційною. Ми претендуємо на цю посаду і будемо подавати свою кандидатуру», – наголосив Рабінович.

«Батьківщина» та «Європейська солідарність» Порошенка не коментували слова представника «Опозиційної платформи».

Переможець дострокових виборів до Верховної Ради «Слуга народу» збирається запропонувати на посади спікера та першого віцеспікера свого лідера Дмитра Разумкова та представника президента в парламенті Руслана Стефанчука.

Перше засідання парламенту дев’ятого скликання має відбутися 29 серпня.