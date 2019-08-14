Медведчук не претендує на місце в керівництві Ради – Рабінович

Партія «Опозиційна платформа – За життя» не має наміру висувати кандидатуру голови політради цієї партії і кума президента Росії Володимира Путіна Віктора Медведчука до керівництва парламенту, заявив член підготовчої депутатської групи, представник ОПЗЖ Вадим Рабінович.

«Медведчук не висуватиме свою кандидатуру, і наша партія не висуватиме його з тієї простої причини, що він уже був і віцеспікером, і першим віцеспікером, і сьогодні він зосередиться на партійній роботі», – сказав Рабінович 14 серпня перед початком засідання підготовчої депутатської групи.

Щодо того, на які комітети претендуватиме ОПЗЖ, Рабінович сказав, що це мають бути бюджетний комітет, регламентний комітет і комітет з питань свободи слова.

Інший представник ОПЗЖ Олександр Пузанов додав, що опозиція зазвичай отримує посаду віцеспікера парламенту, тому ОПЗЖ наполягатиме на отриманні цієї посади у Верховній Раді.

Дострокові вибори до парламенту України відбулися 21 липня. За їх підсумками, пропрезидентська партія «Слуга народу» здобула 254 місця в парламенті.

«Опозиційна платформа – За життя» отримає 43 крісла, «Батьківщина» – 26, «ЄС» – 25, «Голос» – 20, інші партії – 10. Ще 46 депутатських мандатів здобули самовисуванці.

Перше засідання новообраної Верховної Ради має відбутися 29 серпня.